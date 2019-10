Portal “SAP for Me” brindará acceso personalizado a sus clientes

SAP SE (NYSE: SAP) anunció el lanzamiento del sitio web SAP for Me, un portal en línea que brinda a los clientes de SAP acceso personalizado y una visión transparente de toda su cartera de productos.

“SAP for Me” abarca todas las líneas de productos y servicios de SAP, incluso productos on-premise y cloud, y está disponible de forma gratuita como una versión beta abierta* para todos los clientes con contrato válido.

SAP for Me permite a los clientes iniciar sesión con su usuario S existente. También permite usar la nueva función de ID universal, que facilita el uso para clientes con múltiples usuarios S. Con un solo par de credenciales para recordar, los clientes podrán seleccionar el usuario S y el contexto para el que desean ver los datos.

SAP for Me servirá como portal central para todos los puntos de contacto digitales de posventa para SAP, incluida la incorporación, operación, adopción, renovación y expansión. Como un portal avanzado y fácil de usar, SAP for Me reúne todas las alertas, métricas e información importantes de la cartera de productos de un cliente en un punto de acceso, lo que ayuda a centralizar la información, y acelerar la interacción y los resultados.

“Independientemente de lo que uno venda u ofrezca, toda la experiencia de hacer negocios con su empresa, antes, durante y después de una compra, es clave en un mundo en el que los clientes tienen más poder que nunca antes. Hacer que su experiencia sea lo más personalizada, fácil y fluida posible es esencial para cumplir sus expectativas,” comentó Christian Klein, COO y miembro del Directorio de SAP SE. “Ya sea que hayan comprado un nuevo producto o deseen renovarlo, SAP for Me es su ventanilla única para toda la información sobre sus productos y servicios en uso, adaptada exactamente a las necesidades de cada usuario.”

Además de reunir la información en un lugar central, el portal inteligente proporciona las métricas y los conocimientos que el cliente necesita para desarrollar una mejor comprensión de cómo maximizar el valor que recibe de su software.

Conforme intelligent home continúa evolucionando, se volverá más inteligente y alertará de manera proactiva a los clientes sobre cualquier problema dentro de su portafolio, guiándolos hacia la mejor solución personal.

