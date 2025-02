Pleno no aprueba moción de censura al ministro del Interior

Sin embargo, se anunció la presentación de una reconsideración a esa votación.

La moción de censura al ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, por su manifiesta incapacidad moral y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo, no alcanzó el número de votos requeridos, es decir, el voto a favor de más de la mitad del número legal de congresistas establecido en el Reglamento del Congreso.

Al ser consultada en la sesión del Pleno de este viernes 23, alcanzó 55 votos a favor, 38 en contra y 10 abstenciones.

“Señores congresistas ha sido rechazada la moción de censura al ministro Willy Arturo Huerta Olivas. Por no haber alcanzado el número de votos requerido por el articulo 132 de la Constitución Política del Perú y el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República, y pasa al archivo”, dijo el presidente del Congreso José Williams Zapata, quien conducía la sesión en ese momento.

Enseguida dio cuenta de la presentación de una reconsideración a la votación antes señalada.

Antes, durante el debate, el congresista Segundo Montalvo (PL) planteó una cuestión previa para que la moción pase a la Comisión de Constitución y Reglamento y se pronuncie sobre la interpretación auténtica del artículo 68 del Reglamento del Congreso y si su aplicación es coherente.

“En mi opinión, no encontramos una razón objetiva para censurar al ministro. En caso de hacerlo estaríamos incurriendo en abuso del poder”, dijo el legislador.

Al respecto, la congresista Adriana Tudela (Avanza País) subrayó que se trata de un proceso de control político que ha cumplido con el Reglamento. “Si no está de acuerdo que vote en contra, pero no procede plantear cuestiones previas ni cuestiones de orden porque el Reglamento se ha aplicado de acuerdo a lo estipulado”, agregó.

La vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano Delgado, quien dirigió el debate dijo que el oficio presentado por el congresista con su pedido se va tramitar a la Comisión de Constitución y Reglamento, toda vez que no se trata de una cuestión previa ni cuestión de orden.

La sustentación de la Moción de Censura nro. 3979 estuvo a cargo de la congresista Adriana Tudela quien dijo que lo que ha sucedido es una clara interferencia del poder político en el normal funcionamiento del sistema de justicia y en institución policial.

“Es evidente que este Gobierno está utilizando al Ministerio del Interior y al poder político que tienen y a la capacidad que tiene de dirigir el orden interno, la Policía Nacional del Perú para interferir en investigaciones que involucran al presidente de manera directa “, añadió.

Finalmente, dijo “esto es una muestra escandalosa de mal uso y abuso del poder y es un abuso que ha sido avalado con su firma por el ministro del Interior y por lo tanto es corresponsable de dicho abuso de poder”, concluyó.

Durante el debate, el congresista Edwin Martinez (AP) manifestó su preocupación por la seguridad porque dijo vivimos en un país totalmente inseguro, plagado de sicarios y de delincuentes.

A su turno, Guido Bellido (PL) observó que con las constantes censuras a miembros del gabinete ministerial se está afectando a todos los ciudadanos, además de precarizar al Gobierno con una actitud obstruccionista.

“Con esto de estar censurando quienes se benefician son los narcotraficantes, las mafias, los delincuentes y la gente de mal vivir. Con la delincuencia y la gente de mal vivir estamos perdiendo la batalla”, anotó.

Su colega Elizabeth Taipe (PL) dijo que el ministro del Interior tiene la facultad de cambiar a los mandos militares. “Por eso, se le pretende censurar y no por su gestión”, anotó la legisladora.

Enseguida, Jorge Marticorena (PB) pidió a sus colegas dejar trabajar al ministro del Interior a fin de que pueda responder a los pedidos ciudadanos principalmente relacionados al tema de la inseguridad ciudadana que se viene incrementando y deponer intereses políticos partidarios.

“Basta de utilizar la prerrogativa que tiene el Congreso de interpelar y censurar, como la población lo percibe, solo con intereses partidarios”, dijo y pidió anteponer la necesidad urgente de luchar todos por la seguridad ciudadana.

Para el congresista Alejandro Soto Palacios (APP) todo nace por las interrogantes que se hacen al presidente Castillo en la Fiscalía de la Nación. “Se evidencia una intervención del Ejecutivo en las investigaciones fiscales. La bancada de Alianza Para el Progreso apoyará la moción de censura”, señaló.

En su intervención, la legisladora Ruth Luque (CD-JP) recordó que en la gestión del Gobierno de turno han pasado por el Ministerio del Interior 7 ministros lo cual genera inestabilidad en el sector.

“Es un ministerio que no ha logrado despegar y hacer gestión para enfrentar la inseguridad ciudadana”, dijo la legisladora al tiempo de exhortar al Ejecutivo a realizar una gestión transparente que genere la percepción de confianza en la ciudadanía.

Así también, Kelly Portalatino (PL) señaló que la moción de censura es un ataque político y una obstrucción a la gobernabilidad. “Esta censura solo beneficiará a los delincuentes y a los narcotraficantes”, añadió.

La legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) opinó que no se puede dar oportunidad a un ministro que se burla de la Policía Nacional, que cuando acudió para ser interpelado dijo que los cambios en los altos mandos se hacían para mejorar la seguridad ciudadana.

“El ministro no tiene respeto por la institución y mucho menos por todos los peruanos que mueren todos los días por el robo de un celular”, añadió.

El parlamentario Enrique Wong (PP) anotó que el pase de siete ministros por la cartera del Interior provoca una gran desestabilidad y genera que la Policía nacional este completamente desorganizada y desestabilizada.

Añadió que la desconfianza hace que nadie invierta y por ello está bajando el precio del cobre con lo cual podríamos terminar con una recesión y una inflación que va a ser enorme.

Asu turno, Carlos Zeballos (ID) observó que si las políticas no funcionan es por falta de liderazgo y no podemos decir que si sacan a un ministro poco importa. “Los ministros no pueden ser cambiados a cada rato porque pueden haber cometido errores pero que en su momento han sabido resarcirse. Si vamos a censurar a alguien que sea con pruebas contundentes”, dijo.

Por su parte, el congresista Hernando Guerra García (FP) dijo a sus colegas que cuando un ministro se desvía y comete una irregularidad no hay plazos para evaluarlos y tomar una decisión. Enseguida invocó a sus colegas a no blindar a la corrupción y hacer el ejercicio del control político que es una facultad de los legisladores frente a actos del Poder Ejecutivo.

En esa misma línea, se pronunció la legisladora Tania Ramírez (FP). “Para nadie es fácil tomar estas decisiones, pero quiénes la generan, acaso nosotros le pedimos vayan y degüellen a la Policía”, preguntó.

El parlamentario Víctor Cutipa (PB) opinó que la moción de censura responde a un actuar sistemático de muchos meses atrás que le hace mucho daño al país. “Hay que dejarlos trabajar sin que eso signifique que renunciemos a nuestra labor de fiscalización, de oposición, pero no ser obstruccionistas”, añadió.

“No seamos ciegos compañeros, no sean cómplices. El Perú entero los está mirando, no den 120 días a un apersona que no tiene ni ética ni moral”, dijo por su parte Norma Yarrow (Avanza País)

Finalmente, la congresista Katy Ugarte (BMCN) observó que ningún ministro puede hacer gestión en poco tiempo de gestión y ya está siendo censurado. “La Policía Nacional tiene que estar luchando y combatiendo la inseguridad ciudadana pero no permitimos ese trabajo al ministro del interior”, sostuvo.