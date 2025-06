Piden que se reconsidere decisión de pase a retiro de oficiales de PNP

Congresistas de diversas bancadas señalaron la necesidad de corregir los pases de retiro de más de una docena de oficiales para dar paso al nombramiento del nuevo Comandante General de la Policía Nacional del Perú.

Así lo dieron a conocer el lunes 30 durante la sesión de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, que preside el legislador Daniel Urresti Elera (PP), que contó con la presencia del ministro del Interior, Rubén Vargas Céspedes y el extitular de esa cartera, José Pérez Guadalupe.

Vargas Céspedes informó sobre los temas relacionados a los recientes hechos derivados de las protestas y a la intervención policial en la comisaría de Playa Rímac, así como los recientes cambios realizados en el alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“La renovación de los altos mandos en la PNP y el nombramiento del general César Cervantes es un accionar legal y extraordinario, por lo que se ciñe a la Constitución y a la Ley de la PNP”, afirmó el ministro del Interior.

Explicó que la norma de la Policía, dictaminada a través del Decreto Legislativo 1267, establece dos formas de nombramiento del máximo cargo de la PNP, la primera es cuando se cumple su periodo de dos años y se elige entre los tres tenientes generales en estricto orden de antigüedad.

«La otra forma es la extraordinaria, que ocurre cuando la elección recae sobre un general menos antiguo. En este caso los más antiguos pasan al retiro de manera excepcional e inmediata, ambas son absolutamente legales y no es la primera vez que se usa, y el presidente de la república tiene la potestad constitucional para hacerlo», refirió el titular del Interior.

En ese sentido, explicó que el general César Cervantes fue elegido, porque no está involucrado en los casos de corrupción ocurridos durante la época de pandemia del nuevo coronavirus y tampoco en los hechos de violencia sucedidos en las protestas de la ciudad de Lima.

«No significa que los que pasaron a retiro serán investigados, no es una sanción de ningún tipo, sino parte de la ejecución del marco legal de la Policía Nacional del Perú», aseguró.

Respecto al nombramiento de gerentes de la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir) para involucrarse en el tema administrativo y presupuestal, sostuvo que se trabaja el marco legal, con la finalidad de que esta inclusión sea lo más profesional posible.

También se abordó temas relacionadas a la marcha de los jóvenes y la muerte de dos de ellos y de los heridos producto de una presunta represión excesiva de la Policía.

El exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, señaló que, el designar a un nuevo comandante general de la PNP, César Cervantes Cárdenas, ha causado una gran controversia, debido a que él ocupaba el puesto 19 en el escalafón policial, lo que ha implicado que los 18 oficiales que lo antecedían pasen a situación de retiro o renuncien.

Pérez Guadalupe señaló que la decisión del Ejecutivo va contra la ley de la PNP. “¿Por qué todos los tenientes generales han salido a renunciar? Es una cosa inédita que va contra la institucionalidad de la Policía Nacional”.

El artículo 8 de la Ley de la PNP lo escribí yo en 2015 para evitar, justamente, que se cometieran las arbitrariedades que ahora se están cometiendo. No hay dos modalidades para elegir al comandante general, eso es falso, sino que la ley diga que se puede nombrar a quién les convenga”, expresó Pérez Guadalupe.

Según el exfuncionario, la ley establece que se debe escoger entre los tres tenientes generales de la institución y en el caso de escoger al más joven, los dos que lo anteceden se deben ir. “Desde que se publicó la ley, todos los ministros del Interior han nombrado al oficial número 1 de la PNP y ahora sacan debajo de la manga esta interpretación antitécnica de la norma”, sostuvo.

CORREGIR DECISIÓN ERRÓNEA

Luego de la intervención de los invitados, los parlamentarios Miguel Vivanco Reyes (FP), Otto Guibovich Arteaga (AP), Rubén Pantoja Calvo (UPP) coincidieron en señalar la necesidad de corregir la decisión tomada por el presidente de la república y por el ministro del Interior al pasar al retiro a 18 oficiales de la PNP.

También señalaron que este hecho se ha dado de forma irregular y contraviniendo las normas y leyes para este caso, por lo que exhortaron al Ejecutivo a fin de que se corrija dicha arbitrariedad.

“Creo que el presidente ha sido mal asesorado en este caso, y no se ha actuado como corresponde y se ha afectado a la institucionalidad policial. Se ha manchado honras rompiendo la cadena de mando, creando crisis institucional dentro de la PNP”, consideró el legislador Otto Guibovich (AP).

“Es un caso inaudito lo que viene pasando en la Policía Nacional, sería bueno que la fiscalía investigue este caso, porque la Policía de muto propio no lo puede hacer. Este problema es muy grave y ojalá no pase a mayores consecuencias. Se habla de una huelga policial y esperemos que eso no suceda y solo sea un rumor”, consideró el titular de ese grupo de trabajo, legislador Daniel Urresti (PP).

En relación con la labor de los policías denominados ternas, señaló que sus funciones se habrían distorsionado y estas se deberían corregir y centrarse para lo que están preparados.

En la segunda parte de la sesión, el congresista Alfredo Benites Agurto (Frepap) sustentó el Proyecto de Ley 6333/2020-CR, de su autoría, que propone modificar el artículo 1 de la Ley 29248, Ley del Servicio Militar, modificado mediante el Decreto Legislativo 1146.

Finalmente, los coordinadores de los diversos grupos de trabajo de dicha comisión dieron a conocer sus informes preliminares, así como la solicitud de ampliación de tiempo para poder culminar la labor encargada.