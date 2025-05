Peruano inventor de prótesis de bajo costo será parte de TED Fellows 2022

Enzo Romero y su equipo multidisciplinario decidieron abrirse paso y fundar LAT Bionics, una startup que desarrolla tecnologías asistidas, el emprendedor peruano viajará a Canadá en abril para contar su historia.

Se inspiró en Luke Skywalker para crear su prótesis de mano, y luego diseñar una propuesta personalizada de bajo costo que ya es utilizada por 40 personas, mejorando su estilo de vida. Ahora, el ingeniero mecatrónico peruano Enzo Romero será quien inspire al mundo tras ser elegido como miembro del programa TED Fellows 2022.

TED Fellows es un programa de pasantía que brinda apoyo transformacional a una comunidad global que colabora en distintas disciplinas para generar un cambio que dé forma al futuro en el mundo.

“Postulé al programa en junio de 2021. Me tomó cerca de seis a ocho meses hasta que se comunicaron conmigo para una entrevista personal en la cual expliqué por qué quería participar, y hacia fines de enero me dieron la noticia de que me habían admitido”, detalla Enzo Romero a la agencia Andina.

Romero fue seleccionado junto a otros 19 visionarios. Entre ellos figuran la tecnóloga Heejae Lim, que brinda facilidades educativas para familias bilingües, y la astrofísica Jessie Christiansen, que descubrió 60 nuevos exoplanetas en el espacio.

“Se trata de ser parte de una comunidad donde no solo hay emprendedores, sino también científicos que trabajan en diferentes disciplinas. Nada me parece más nutritivo y rico que compartir experiencias y aprender de los demás”, sostiene el emprendedor peruano.

Como parte de la pasantía, Enzo Romero deberá viajar a Vancouver (Canadá) en abril de este año. El apoyo a los becarios consiste en una capacitación en oratoria y medios, entrenamiento profesional, programación educativa y la conexión con líderes de la industria, así como herramientas que les permitirán abrirse paso en el escenario global.

La discapacidad como tema principal

Romero explica que, para su ponencia, contará su recorrido personal para desarrollar una prótesis de este tipo y cómo haber nacido sin mano lo ha llevado iniciar un emprendimiento que busca resolver las necesidades de quienes no cuentan con los recursos para acceder a una prótesis.

Asimismo, también busca poner sobre la mesa el tema de la discapacidad y la necesidad de desarrollar tecnología en el Perú.

“Somos 2.4 millones de personas con condición de amputación. Me parecía que entre la oferta y la demanda que existía por prótesis resultaba demasiado caras y la gente no tenía el acceso. En ese sentido, me parece fundamental que desde nuestro rincón podamos mostrar al planeta la tecnología que desarrollamos”.

El ingeniero peruano menciona que una prótesis importada puede llegar a costar lo mismo que una cuota inicial de departamento, entre 20 y 25 mil dólares, sin ningún tipo de servicio técnico ni personalización.

Más tecnología en el Perú

Para que los avances tecnológicos continúen, Romero remarca en la necesidad de seguir respaldando a los grupos de investigación.

“No concibo un traslado entre investigación básica y aplicada al desarrollo tecnológico si no se ven fortalecidas las capacidades de estos grupos de investigación. Esto sería un primer paso que nos permita tener una industria no solo de tecnología asistida, sino también de farmacia y bioquímica”.

También recalca que seguir otorgando financiamiento volverá al país un lugar atractivo para hacer investigación y así evitar que el talento migre.

Proyecto en crecimiento

Actualmente, Enzo Romero y su equipo multidisciplinario decidieron abrirse paso y fundar LAT Bionics, una startup que desarrolla tecnología asistida.

“Lo que inició en el Laboratorio de Investigación en Biomecánica y Robótica Aplicada de la PUCP, con el tiempo decidimos llevarlo por nuestro propio camino. A la fecha, contamos con 40 personas empleando nuestras prótesis y tenemos una lista de espera de 25 personas en lo que queda del año. También hemos recibidos solicitudes de Argentina, Chile y Colombia”.

Agrega que, gracias a las redes sociales, han podido difundir mucho más el trabajo que vienen desarrollando y que son muchos los interesados en adquirir sus productos.

“Aun cuando el mercado es pequeño, hay un interés en querer ingresar y lo fundamental es que, cuando no somos los únicos que estamos desarrollando este tipo de tecnología, cada vez más chicos se interesan en colocar una empresa para dedicarse al desarrollo tecnológico. En verdad eso nos hace muy felices”.

Fuente: Agencia Andina