Perú gana la medalla de oro en el Sudamericano de Bádminton Adulto

La selección adulta de Bádminton se apoderó de la medalla de oro en la modalidad por equipos, en el Sudamericano que se desarrolla en el Polideportivo 2 de la Villa Deportiva Nacional (Videna), sede administrada por el Proyecto Especial Legado Lima 2019.

En la categoría de por equipos. El torneo se desarrolla en la Videna y culmina el domingo 13

Cortesía

Cortesía

07:00 | Lima, dic. 11.

Tras la gestión que realizó la Federación Deportiva Peruana de Bádminton (FDP) con el Legado, las delegaciones de Argentina, Colombia, Bolivia y Perú participan del evento internacional desde el recinto, remodelado para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.

José Guevara y Paula La Torre, en la modalidad dobles mixtos, iniciaron la competencia de la tarde ante los argentinos Mateo Maira y Iona Gualdi. Nuestros compatriotas no pasaron apuros y se quedaron con la victoria.

Luego fue el turno de Daniel La Torre, en la modalidad singles varones. El badmintonista venció a Santiago Otero en el segundo enfrentamiento. De igual forma, Inés Castillo, en la modalidad singles damas, derrotó a Ailén Oliva. De esta manera, el ‘Team Perú’ aseguró la medalla de oro.

“Me sentí muy cómoda en la cancha. Después de Lima 2019, me preparé más fuerte y ahora tengo un mejor rendimiento. Además, estoy feliz de entrenar y competir en una sede de primer nivel. Es de las mejores de América. Es un orgullo”, afirmó Inés Castillo.

Diego Mini y José Guevara, en la modalidad dobles varones, hicieron su trabajo ante la dupla conformada por Nicolás Oliva y Santiago Otero. La racha se extendió a favor del conjunto nacional.

Finalmente, la dupla de Lima 2019, conformada por Danica Nishimura y Daniela Macías, derrotaron con categoría al equipo liderado por Ailén Oliva y Yovela Petrucci, en la modalidad dobles damas.

Así, Perú cerró una jornada redonda a su favor, venciendo por 5-0 a la selección argentina.

La Federación Deportiva Peruana de Bádminton cuenta con subvenciones económica del IPD, y sus principales deportistas pertenecen al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y al Programa Vamos con Tokio del IPD.

En lo más alto

Vale resaltar que Perú viene ganando a la fecha en las categorías sub 17 y sub 19 individual un total de 30 medallas y una presea de oro por equipos sub 19, en la primera parte del Sudamericano de Bádminton 2020.

“A pesar de la pandemia, el equipo peruano fue la primera federación en retornar a los entrenamientos en la VIDENA y eso nos ha permitido tener una buena preparación para lograr el éxito en este Sudamericano”, afirmó Derly Delgado, que forma parte del equipo técnico de Bádminton.

El Proyecto Especial Legado, como administrador de las sedes que dejó Lima 2019, seguirá con su labor al servicio del deporte nacional, apoyando la reactivación de más eventos de talla internacional.

Fuente:Agencia Andina