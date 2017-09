“Nuevo gabinete, esperanzas renovadas”… Por Octavio Huachani Sánchez

Juramentaron los cinco flamantes ministros que pasarán a integrar el equipo ministerial que ahora estará liderado por la congresista y segunda vicepresidente del Perú, Mercedes Aráoz. Los “nuevos” son: En el Despacho de Educación Idel Vexler, ocupará el sillón dejado por Marilú Martens. Vexler ha estado a cargo del viceministerio durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García.

La cartera de Economía y Finanzas estará a cargo de Claudia Cooper quien hasta hoy se desempeñó como viceministra. Enrique Mendoza, expresidente del Poder Judicial y del JNE, reemplazará a Marisol Pérez Tello en el ministerio de Justicia.

Por su parte el congresista Carlos Bruce volverá al ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción. Completa la lista el contralmirante Fernando D’ Alessio, quien es director general de Centrum Católica y un destacado investigador y analista de la realidad de nuestro país relacionados con la productividad, educación y salud.

Este renovado gabinete ministerial tendrá que ponerse a trabajar de inmediato. Existe un creciente desencanto entre la población y una serie de reclamos que no deja tiempo ni espacio para dubitaciones ni nuevos errores.

Pero además los nuevos ministros deberán analizar las fortalezas, debilidades de sus carteras tendrán que echar mano a todas las oportunidades.

Pero sobre todo, en adelante, tiene que haber una mayor coordinación no solo entre la bancada y los ministros sino también, y esto es importante, con el presidente del partido y Presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski.

Los congresistas Gilbert Violeta y Salvador Heresi, por ejemplo, quienes además son presidente y secretario general de Peruanos por el Kambio (PPK), deben abstenerse de mandarse por la libre y arreglar sus diferencias con los ministros usando los canales internos del partido.

Más aún el propio PPK debe evitar las frases desafortunadas o incomodas, que comprometen la unidad del equipo. Todos recordamos cuando algunos medios de comunicación denunciaron que las casitas destinadas a los damnificados en las zonas de desastre eran de cartón y tenían poca vida Edmer Trujillo, entonces ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aseguró que los módulos de viviendas temporales que adquirió el gobierno para atender a los damnificados por el Fenómeno El Niño estaban elaborados de fibrocemento, una mezcla resistente a la lluvia y al fuego.

Sin embargo el propio mandatario Pedro Pablo Kuczynski había afirmado en su programa de televisión “Conversando con el Presidente”, que estos módulos sí eran de cartón y madera.

En fin son detalles que se pueden solucionar con una mejor coordinación.

A propósito de los damnificados los pobladores de las zonas de Piura y de la localidad de El Milagro, en Trujillo, y en Carapongo, en Lima, vienen quejándose que hasta el día de hoy no son atendidos y que se sienten abandonados por el Gobierno.

Otro tema importante es la de la seguridad ciudadana. Cierto es que el ministro de interior Carlos Basombrío está haciendo una excelente labor en la captura y desarticulación de megas bandas dedicadas al sicariato, extorsión y narcotráfico pero el ciudadano de a pie no siente seguridad alguna de transitar por la calles o salir a comer a algún restaurante. Así las cosas el ministro Basombrío debería replantear sus estrategias para evitar una desaprobación presidencial que mes a mes viene bajando.

Como dijimos al comienzo: es hora de ponerse a trabajar pero ya! El Perú no está para perder el tiempo.

Fernando D´Alessio:

“Las empresas apelan a que el gobierno ayude, pero el gobierno no tiene por qué ayudar a las empresas, sino al revés. Lo que necesita el país es inversión extranjera grande y tenemos que eliminar la corrupción de raíz que está enquistada hasta en el último rincón. Vemos lo que pasa en el país con la corrupción, se pierde la competitividad y corremos a la inversión, el gobierno no podrá hacer todo con los medios que tiene, eso sería una locura, tiene que dedicarse a la parte básica, salud, educación, y tiene que atraer la inversión, ser focales en ciertas industrias donde el Perú tiene ventajas competitivas, no podemos meternos en terrenos que no son los nuestros, no somos un país petrolero”.

