NOVOTEL Arica, un estilo fresco y relajado

Novotel, marca líder dentro del grupo Accor, inauguró recientemente Novotel Arica, el primer hotel de talla internacional en la zona norte de Chile. Con una espectacular vista al Océano Pacífico, esta propiedad de vanguardia cuenta con 144 modernas habitaciones, amplias áreas comunes para reunirse con amigos y familiares, y una decoración única inspirada en la cultura andina.

“Llegamos a Arica con una de nuestras marcas más potentes. Esta ubicación estratégica, que conecta a Chile con Perú y Bolivia, nos permitirá posicionarnos como referente de estilo y comodidad en estos países, consolidando nuestra expansión en la región”, dijo Franck Pruvost, director de operaciones de Accor para los países hispanos. “Novotel Arica es el quinto hotel de la marca en Chile. Estamos seguros que, junto con Santiago y Viña del Mar, se destacará como un ejemplo de nuestro creciente compromiso con el desarrollo del turismo en Chile”.

La propuesta del hotel está pensada para personas que viajan tanto por placer, como por negocios y que buscan un equilibrio entre sus actividades. Bajo el concepto “Time is on your side” Novotel Arica brindará experiencias para reconectar y compartir, ya sea en el lounge, en la terraza, en el bar o en su piscina con hidromasaje.

Andrés Sanhueza, Gerente General de Novotel Arica, enfatizó en la popularidad mundial de la marca y aseguró que “Su llegada agrega una nueva y emocionante dimensión a nuestra comunidad, lo que permite que la ciudad siga creciendo y floreciendo. Es un hotel para todas las edades, para disfrutar de un estilo cómodo y relajado, un lugar social donde la gente quiere pasar la tarde tomando un pisco sour, un café o un delicioso almuerzo con su familia y amigos”.

DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

La decoración está inspirada totalmente en el norte de Chile. El área de recepción y primer piso está revestida con muros de piedra sillar, piedra volcánica blanca, originaria de Arequipa. Con techos de doble altura, todo su primer piso brinda una sensación de amplitud y frescura, con un diseño elegante y contemporáneo.

El hotel también cuenta con un gourmet bar que ha desarrollado un concepto más transversal e internacional, con un menú variado y una atractiva carta de tragos. Lo que sumado a su acogedor y relajado ambiente, sin duda dará que hablar en Arica.

“Uno de los grandes atractivos de Novotel Arica será su programación entretenida y animada, diseñada para cautivar a todos sus clientes con propuestas para relajarse y disfrutar de su tiempo libre”, agregó Sanhueza. “El fin de semana tendremos grandes brunch dominicales para adultos y niños, y de jueves a domingo tendremos diversas actividades con música en vivo, DJs, bandas y mucho más”.

DESTINO IMPERDIBLE

Arica ofrece un sinfín de aventuras al aire libre. Los huéspedes de Novotel tienen un acceso fácil y directo a la playa, gracias a su ubicación frente al mar. La ciudad es perfecta para practicar deportes acuáticos, como kayak o surf. Esta parte del Pacífico es famosa por sus excelentes olas y aguas cálidas, atrayendo a todos los niveles de surfistas, desde profesionales hasta principiantes.

Novotel Arica está ubicado en Raúl Pey Casado 2690 y ofrece una tarifa especial de apertura de 64.000 CLP + IVA.