Niños, adolescentes y adultos mayores son los más propensos a deshidratarse en verano

En esta temporada, es importante consumir de 6 a 8 vasos con agua al día, refrescos a base de frutas y evitar las bebidas gaseosas

Durante el verano, los niños, adolescentes y adultos mayores son los más propensos a sufrir deshidratación, por lo que se recomienda a estos grupos poblaciones ingerir agua de forma regular y bebidas bajas en azúcar a base de frutas para evitar complicaciones fisiológicas, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

El nutricionista del Instituto Nacional de Salud (INS), Antonio Castillo, explicó que en esta temporada de calor, la piel y el cuerpo pierden cantidades importantes de líquidos, causando resequedad en los labios, letargo y mareo.

Recomendó consumir de 6 a 8 vasos de agua al día, hervida o mineral, también refrescos preparados con frutas ricas en vitamina C, como naranja, toronja, piña, maracuyá, camu camu, entre otras.

“Estas bebidas tienen que ser consumidas al instante para que no pierdan sus propiedades nutricionales; es decir, no solo saciarán la sed sino que también otorgarán un plus de minerales», remarcó.

En el caso de los adultos mayores, la mayoría de ellos deja de consumir la cantidad de líquidos necesarios porque con la edad el organismo cambia y va perdiendo la percepción de la sed. Es importante incentivarlos a tomar agua, aunque no sientan la necesidad.

“Se sugiere ingerir frutas de estación, que concentren abundante cantidad de agua, como sandía, melón, pepino dulce, piña, papaya, mandarina, naranja, granadilla, fresa, uvas, tumbo. Asimismo, optar por las verduras refrescantes, entre ellas, lechuga, pepino, espinaca, betarraga, zapallito italiano, rabanito, zanahoria, tomate, nabo y cebolla.

En cuanto a las bebidas procesadas como las gaseosas y los jugos o néctares envasados, Castillo manifestó que no quitan la sed, más bien la incrementan por la cantidad de azúcar que contienen.

“Tomar solo un vaso de gaseosa equivale a tomar aproximadamente 6 cucharaditas de azúcar en un vaso de 250 mililitros, además de otros aditivos y cafeína, este último actúa como diurético contribuyendo a la deshidratación”, advirtió.