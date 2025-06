Natalia Salas y Julian Zucchi forman divertida pareja en «Amor, tenemos que hablar», comedia dirigida por Christian Ysla

El estreno es el 7 de Abril en el teatro Pirandello.

“Amor tenemos que hablar” una divertida comedia de pareja acerca de las dificultades de las relaciones amorosas, se estrena el 7 de abril en el Teatro Pirandello como parte de la programación de aniversario de Los Productores. Escrita y dirigida por Christian Ysla , cuenta con las actuaciones principales de Natalia Salas y Julián Zucchi , quienes intentan descubrir por qué en una relación de pareja hay tanto conflicto cuando lo que debería primar es ¡ e l Amor!.

La obra presenta situaciones cotidianas, hilarantes y dramáticas, que reflejan lo simple y lo complejo de la vida de una pareja. Un hombre y una mujer analizan las diferencias entre ellos. “Exponen que esas diferencias se manifiestan mayormente en estereotipos. Nos muestran cómo muchos de esos estereotipos se inician en la mujer y el hombre primitivo. Hacen un recorrido por situaciones donde las parejas entran en conflicto: el sexo, las compras, la pandemia, la comunicación … ll egando finalmente a la conclusión de que nuestras diferencias son valiosas porque nos hacen complementarios”, comenta Christian Ysla, autor de la obra.

“Llevo 11 años con mi pareja, y los conflictos no han faltado, pero siempre el amor nos ha llevado a buen puerto. Una mañana estaba revisando el Tik Tok y puse la palabra pareja; lo primero que saltó fueron videos de mujeres burlándose de sus esposos y hombres burlándose de sus esposas, y yo me preguntaba ¿dónde está el Amor? Me di cuenta que muchos de esos “bromas” se basaban en estereotipos negativos. Esto me motivó a escribir “Amor tenemos que hablar” , una obra que revisa los estereotipos, algunos negativos y otros positivos, para darnos cuenta que somos diferentes, pero que esa diferencia nos hace complementarios”.

Según el director, luego de escribir la obra vino lo mejor cuando tuvo que buscar a los actores ideales para la pareja de su historia. “Tik Tok me llevó a dos grandes comediantes, que paradójicamente crean mucho de su contenido alrededor de las relaciones de pareja: Julián Zucchi creador junto a Yidda Eslava de las exitosas Sí, Mi amor y ¿Nos Casamos?, Sí Mi Amor. Y Natalia Salas reconocida actriz y animadora de televisión que últimamente la está rompiendo en las redes sociales con su esposo Sergio”, recuerda Christian Ysla quien completó su elenco con la participación de Gianiré Rosalino y André Portugal.

“Decir que estoy contento es poco”, confiesa Ysla. “Los ensayos han sido muy divertidos y estoy seguro de que todos y todos se mostrarán identificadores. Y espero que al ver la obra ya no se pongan nerviosos si sus parejas les dicen “Amor, tenemos que hablar” porque mientras haya comunicación y nos pongamos en el lugar del otro, podremos construir una relación sólida de pareja”.

La obra no solo hará reírnos del amor y sus complejidades sino que provocará más de un recuerdo de situaciones que a muchos, sobre todo los que viven en pareja, les resultarán familiares. La temporada va en funciones de jueves a sábados a las 8:30 pm y los domingos a las 7 pm.

Las entradas pueden adquirirse en el sitio web de losproductores.pe