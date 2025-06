Myriam Pajuelo: Estudiar asteroides nos habla de aquello con lo que se formó la Tierra

La destacada astrónoma peruana participa en un programa de observación con el telescopio IRTF de la NASA.

La Dra. Myriam Pajuelo, docente e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue reconocida por su amplia trayectoria en astronomía planetaria.

A lo largo de su trayectoria como astrónoma, siempre tuvo un anhelo: tener un asteroide bautizado con su nombre. En junio, la Dra. Myriam Pajuelo, investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), recibió este reconocimiento por la Unión Astronómica Internacional, junto con el astrónomo peruano Dr. Erick Meza, investigador principal de la Agencia Espacial del Perú – Conida. La también docente destaca la importancia de estudiar los asteroides para conocer los secretos del origen de nuestro planeta.

El asteroide 2001 OX62 que ahora conocemos oficialmente como Pajuelo orbita en nuestro Sistema Solar, entre Marte y Júpiter. Hoy, el asteroide descubierto en el 2001 también se ha convertido en un nuevo desafío profesional.

«De Pajuelo no sabemos casi nada, solo por dónde se mueve y tenemos su magnitud absoluta. Nada más. Está por caracterizar: determinar su masa, su densidad, ver si tiene alguna Luna. Por el momento, desde el Perú es difícil observarlo. Pero de repente puedo pedir tiempo de observación con otro telescopio fuera del país», señala la Dra. Pajuelo, especialista en asteroides binarios (cuerpos celestes que tienen su propia Luna), a la agencia Andina.

Las experiencias que la llevaron a la astronomía

Había estudiado Física en la PUCP, pero fue en las aulas de esta universidad donde, como docente, encontró aún más apasionante la observación planetaria. Sin darse cuenta comenzó a disfrutar dictar el curso Cosmología en Estudios Generales Letras, mientras aprendía más sobre astronomía, como en su época escolar cuando veía la serie Cosmos: un viaje personal de Carl Sagan.

«Eso era poesía. Sagan tenía esa capacidad de embrujarnos con ciencia. Ojalá hubiera más gente así», refiere la Dra. Myriam Pajuelo.

La teoría que iba a compartir no iba a ser suficiente, pensó. Por ello, propuso salidas de observación astronómica con los estudiantes. «Hay galaxias que se pueden a ver a simple vista. Yo no sabía hacer observación. Mis colegas de la UNI compartieron sus conocimientos conmigo y me apoyaron. Desde entonces, todos los ciclos hacíamos salidas y los estudiantes tenían su plan de observación», señala. Así logró asombrarlos.

«Cuando uno tiene que dictar un curso, tiene que aprender para dar. Así me fui interesando más en la astronomía». En el 2005 se formó el grupo de astronomía en la Católica, que organizaba charlas magistrales con destacados astrónomos y, al final del día, se realizaban observaciones desde la azotea de la facultad de Física.

«Nuestra lista de invitados se fue agotando y justo había leído en el 2006 sobre la nueva definición de planeta. Para ello tuvo un peso muy importante un grupo uruguayo (de astrónomos), de tal manera que ahora Plutón ya no es un planeta», cuenta a la agencia Andina. Fue en esa época que participó en un taller de ciencias planetarias.

«No era cualquier tipo de taller, eran datos de misiones espaciales. Tenías gente que estaban a cargo de la misión que se encargaba de estudiar Jupiter, etc. Se formaron grupos y nosotros acabamos trabajando con el ‘Señor de los Anillos’ (risas). Mark Showalter es uno de los astrónomos más importantes que se dedica a estudiar anillos planetarios», comenta.

El estudio sobre cómo cambia el brillo del anillo F de Saturno le dejó su primera publicación científica colaborativa. «Allí empezó todo», recuerda.

La importancia de estudiar asteroides

Estudiar asteroides es hoy su día a día, pero aún hay personas que desconocen por qué es importante investigar sobre estos cuerpos celestes rocosos.

«Me gustaría poder entender mejor los asteroides, contribuir con su caracterización física. Cuando tienes un asteroide que está pasando, solo ves por dónde se mueve. Saber qué es, es diferente. (Para ello lo que se hace es) tratar de indagar lo que hay adentro haciendo un match entre meteoritos y asteroides. Ahora, quizá para algunas personas esto no es importante porque estoy viendo rocas, pero son objetos que tienen información primordial. Nos habla de aquello con lo que se formó la misma Tierra», explica.

Es por ello que, a la fecha, mantiene un programa de observación con el telescopio IRTF de la NASA con el fin de comparar las composiciones de asteroides binarios.

Además, tiene un proyecto que propone establecer una red peruana de cámaras de cielo para observar meteoros. Esta iniciativa científica aún necesita financiamiento ya que, por ahora, solo cuenta con el acceso a una cámara en Tarma.

En su opinión, el Perú es un territorio con una superficie muy grande, que puede ser aprovechada para la observación astronómica, pero «tenemos pocos telescopios». Es por ello que se necesita un observatorio nacional para apostar por la investigación, así como por la educación de los jóvenes interesados en explorar el espacio infinito.

Fuente: Agencia Andina.Por Sofía Pichihua