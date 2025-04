Mirtha Vásquez: «Hemos dado un paso adelante»

La presidenta a.i. del Congreso, Mirtha Vásquez, afirmó que se ha dado “un paso adelante” con la aprobación del Informe Final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda denunciar al ex magistrado César Hinostroza y a los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Iván Noguera y Guido Aguila.

“Esta denuncia llevaba 30 meses estancada y le hemos dado viabilidad en la Comisión Permanente, hemos dado un gran paso adelante y ya logramos aprobar estas denuncias”, puntualizó en declaraciones a Willax Tv.

Respecto a este proceso, Vásquez Chuquilín detalló que en el caso de los exconsejeros Orlando Velásquez y Julio Gutiérrez Pebe, no se logró concretar la aprobación del informe toda vez que no se se les pudo notificar sobre la audiencia realizada el viernes 21.

“Hay que garantizarles el debido proceso y se les notificó en el domicilio que ellos registraron y cuando se les ha ido a citar para que se presenten con sus abogados en la sesión virtual no se ha encontrado a nadie en el lugar declarado, entonces para que no digan que no se respeta el proceso no se les ha incluido esta vez”, explicó.

En esa misma línea, la titular del Legislativo recordó que en la sesión de la Comisión Permanente también se aprobó la tercera denuncia constitucional contra el excontralor y actual congresista Edgar Alarcón. Sobre los otros procesos pendientes, aseguró que la Mesa Directiva ha conversado con el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales “para intentar avanzar con estos casos pendientes y él está en esa línea de llevarlos adelante, para que pasen a los 15 días de investigación y se remita ya un informe final”.

COMPRAS EN PALACIO

Consultada sobre la denuncia de los gastos superfluos en Palacio de Gobierno, Mirtha Vásquez aseguró que todas las instituciones públicas deben cumplir con la austeridad en tiempos de lucha contra la pandemia y que quienes dirigen estas instancias deben estar atentos a este tipo de gastos.

“A veces los funcionarios de mando medio disponen de los recursos sin control y quienes dirigimos las instituciones debemos estar atentos a eso. En nuestro caso hemos solicitado, desde que entramos a la Mesa Directiva el acompañamiento de la Contraloría para que supervise el uso del presupuesto y los gastos en el Congreso”, aseveró.

Asimismo, señaló que en instituciones tan grandes hay que estar atentos con esos gastos porque el mal uso de los recursos puede impactar en presupuestos que son importantes para la población.

“ELECCIONES GARANTIZAN ESTABILIDAD”

De otro lado, la presidenta del Parlamento consideró que las elecciones son un tema fundamental que se debe llevar a cabo en el país. “Las elecciones nos aseguran gobernabilidad democrática en este país, tan necesario sobre todo en momentos de crisis”.

Vásquez señaló que al interno del Congreso no se habló sobre la posibilidad de una postergación y, de acuerdo con información del Colegio Médico, todavía hay la opción de ajustar los protocolos de bioseguridad y realizar las elecciones.

“Estamos al momento de decir que las elecciones son posibles de llevar a cabo, y para el tema de la gobernabilidad, es muy importante que le demos seguridad a los electores que podemos llevar adelante este proceso con las condiciones adecuadas”, puntualizó.