Ministro Del Solar descarta censura a muestra “Resistencia Visual 1992”

El ministro de Cultura Salvador del Solar descartó cualquier censura a la muestra “Resistencia Visual 1992”, presentada en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), y aseguró que esta continuará en exhibición sin ningún cambio. “No habrá la más mínima censura al trabajo artístico, que continúa y continuará expuesto conforme a lo programado.

No se moverá una sola pieza de la exposición (…)”, escribió en su cuenta personal de la red social Facebook por medio de la cual intentó responder la ola de críticas en su contra por la renuncia de Guillermo Nugent como director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM).

En su extenso post, el ministro Del Solar explicó que con Nugent había coincidido, desde que asumió el cargo, en que el LUM debía preservarse como un espacio para que todos los ciudadanos puedan acercarse al tema de la memoria sin sentirse atacados, excluidos o inclinados a descartar la sola idea de visitar el lugar de anticipar o suponer el predominio de una visión o posición política sobre otras.

No obstante, indicó que su impresión tras apreciar la mencionada muestra fue que esta despedía una “clara sensación general de sesgo que no se corresponde con la que habíamos acordado buscar para el LUM”, idea que, según Del Solar, fue admitida por Nugent.

Ese sesgo podría afectar la legitimidad del LUM, indicó el ministro quien consideró que un museo de estas características no es el lugar adecuado para una exposición inclinada hacia una dirección. “El verdadero asunto es si el LUM es el lugar adecuado para una exposición como esa.

Y la respuesta es que no, claramente no (…)”, indicó. “Abrir la posibilidad de que el LUM pueda ser acusado de ser una institución parcializada es, en mi opinión, el peor daño que puede hacérsele.

Cualquier persona que haya visitado la muestra permanente puede dar fe del esmerado esfuerzo que se hace por informar al público acerca de todo, pero con el cuidado de buscar la máxima objetividad posible”, agregó.

En ese marco, Del Solar confirmó que solicitó la renuncia de Nugent “por haber puesto en riesgo, por un grave descuido, el que quizá sea el mayor capital de un lugar llamado a ser nuestra ventana a la memoria camino a una sociedad más reconciliada y consciente: su legitimidad”. “A quienes me conocen no tengo necesidad de darles mayores precisiones sobre quién soy, cómo pienso o cómo me comporto.

Para los demás, solo quiero añadir que, aunque mis posiciones políticas respecto de varios temas son de público conocimiento, que intento comportarme en el desempeño de un cargo público pensando más allá de mis opiniones personales, haciendo mi mejor esfuerzo por tomar decisiones que considero beneficiosas para nuestro país”, manifestó.

(Fuente: Andina)

