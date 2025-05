Ministro del Interior destaca resultados de investigadores criminales en lucha contra la delincuencia

Presidió ceremonia por Día de la Investigación Criminal y aniversario de la Dirnic. Por otra parte, señaló que su gestión garantiza el apoyo a investigaciones de la Fiscalía.

En el marco de la celebración por el Día de la Investigación Criminal, el ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, expresó hoy el compromiso del sector para seguir fortaleciendo la especialización funcional de la Policía Nacional del Perú (PNP), dotándola de equipamiento, tecnología y logística con el fin de garantizar una adecuada labor del personal policial.

El titular del sector Interior presidió la ceremonia en homenaje por el Día de la Investigación Criminal y el aniversario de creación institucional de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), cuyo cuerpo de detectives tiene la firme misión de investigar, denunciar y combatir la delincuencia, especialmente el crimen organizado en todas sus modalidades.

En su alocución, Huerta Olivas señaló que la investigación criminal es una de las especializaciones más importantes de la labor policial, pues implica un proceso metodológico, técnico y científico para encontrar indicios y evidencias. En esa línea, aseguró que su gestión está comprometida con brindar capacitaciones de forma permanente a los efectivos policiales.

“Apostamos por la capacitación del personal policial para fortalecer sus habilidades, porque son nuestros agentes los que, gracias a su pericia y profesionalismo, hacen posible que alcancemos las metas trazadas en seguridad ciudadana y que los actos criminales no queden impunes”, destacó.

Del mismo modo, instó a los 8429 investigadores policiales que integran las filas de la Dirnic a seguir firmes en la lucha indesmayable contra el crimen en cada rincón del país.

A su turno, el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, Gral. PNP Adolfo Valverde, indicó que han ejecutado 149 megaopreativos contra la criminalidad organizada y 16 395 operativos policiales, logrando desarticular 108 organizaciones criminales y 270 bandas delincuenciales a nivel nacional en lo que va del 2022.

También las acciones policiales permitieron la detención de 6578 presuntos delincuentes, la incautación de 1126 armas de fuego y 9224 celulares de dudosa procedencia. Asimismo, se logró el decomiso de 51 toneladas de droga, así como la destrucción de 351 laboratorios de procesamiento de estupefacientes, 52 pistas de aterrizaje e insumos químicos fiscalizados por un valor de S/ 31 millones.

Por su parte, el comandante general de la PNP, General de Policía Raúl Alfaro, reconoció y agradeció el trabajo de los agentes de la Dirnic. Además, rindió homenaje a los veteranos investigadores policiales y resaltó como uno de los éxitos más importantes de la investigación criminal la captura de Abimael Guzmán y su cúpula terrorista.

Apoyo a la Fiscalía

Por otra parte, el titular del Mininter ratificó el compromiso de su gestión con la lucha frontal contra la corrupción y respaldó el trabajo que ejecuta la Fiscalía con el apoyo del equipo especial de la PNP, liderado por el Crnl. PNP Harvey Colchado.

“Mi gestión garantiza todo el apoyo y respaldo al trabajo de la fiscalía”, aseveró Huerta Olivas, tras participar en una ceremonia de la puesta en marcha del Plan Navidad Segura 360° 2022 en horas de la mañana junto al alcalde de Lima, Miguel Romero, y el ministro de Defensa, Richard Tineo.

El ministro del Interior reiteró que ha solicitado un informe para determinar las responsabilidades sobre la emisión del memorándum que disponía cambios en la División de Búsquedas de Personas (DivBus) de la Dirección General de Inteligencia (Digimin), cuya jefatura está a cargo del coronel Colchado.

“Una vez que tomé conocimiento del caso, he corregido y he dejado sin efecto esta disposición, porque esos actos no los voy a permitir durante mi gestión”, afirmó.

Huerta Olivas precisó que, desde que asumió la cartera del sector Interior, tiene la disposición del Gobierno para brindar el apoyo al Ministerio Público para que pueda cumplir su labor a cabalidad. “Así lo hemos hecho hasta la fecha”, concluyó.