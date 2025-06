Ministro de Prado: preocupación del Gobierno es trabajar por sectores necesitados

El ministro de Producción, Jorge Prado Palomino, sostuvo que la preocupación principal del Gobierno es trabajar por los sectores más necesitados del país.

Afirmó que esa preocupación es una constante en el trabajo que se realiza en el Gabinete Ministerial y en todas la carteras.

Con relación a las investigaciones que involucran al presidente de la República, Pedro Castillo, el titular de la Producción advirtió que existen muchas acusaciones, pero sin sustento.

«Yo siempre digo hay que ver cuáles son los sustentos de esas acusaciones y para eso está la Fiscalía y el Poder Judicial que tienen que trabajar, hay que darle las facilidades para que hagan su trabajo , tenemos que poneros a disposición de cualquier investigación», expresó.

El titular de la Producción enfatizó que hasta ahora no aparecen pruebas contra el jefe de Estado más allá de declaraciones del algunas personas.

Sobre la contratación de su sobrino, Edwin Chávez Prado en una dependencia de la cartera que él dirige, el ministro de Producción señaló que se ha puesto a disposición de la Fiscalía a fin que realice su investigación.

«Yo no tengo nada que hacer en ese asunto porque el ministro no no propone, mucho menos contrata», precisó Prado Palomino, quien dijo que su pariente es una persona adulta que tendrá que responder por sus acciones.

El ministro de la Producción declaró a los medios de comunicación, tras participar en el Primer Encuentro «Viajes con Sabor» en Lambayeque.

Fuente: Agencia Andina