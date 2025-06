Ministro Chero: «Cerrar el Congreso es una figura inconstitucional y antidemocrática»

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, manifestó hoy que cerrar el Congreso de la República es una figura inconstitucional y antidemocrática, que incluso no existe en la Constitución Política.

Durante su presentación ante la Comisión Permanente del Congreso, manifestó que es respetuoso de la Carta Magna y que no está en agenda, ni se trató en el Poder Ejecutivo o en el Consejo de Ministros, así como en otro espacio, «la posibilidad de generar una situación que se ha desnaturalizado».

«Es la única entrevista que he dado en ese sentido y se ha desnaturalizado porque nunca se habló de cerrar el Congreso porque no existe esa figura constitucionalmente, además, cerrar el Congreso es una figura inconstitucional, antidemocrática y digo que una intención de ese tipo generaría una violación a la Constitución», refirió.

Chero indicó que el artículo 134 de la Constitución establece el procedimiento de solicitar una cuestión de confianza, cuya consecuencia posterior es la disolución.

«Pero pedagógicamente soy docente y lo que trataba de explicar cuál es un procedimiento constitucional preexistente. Sobre esa base, no ha estado, ni en mi acervo mental, ni en mi expresión siquiera, la posibilidad de agraviar ni al Congreso, menos a los congresistas», señaló.

En ese sentido, precisó que una constante en sus declaraciones siempre tienen tres líneas de formación básicas, tales como la de ser respetuoso, honesto y transparente.

«Y cada vez que he venido al Congreso siempre he saludado con respeto a todos, aún cuando sean del oficialismo o de la oposición y siempre he dicho que lo que buscamos son líneas de consenso y entendimiento entre Legislativo y Ejecutivo para construir una agenda y un proyecto país, porque eso es lo que espera la población», añadió.

La presencia del ministro ante la Comisión Permanente fue para informar sobre sus recientes declaraciones en el sentido de una eventual recomendación al Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, para disolver el Parlamento Nacional.

Tras la participación de un grupo de congresistas presentes y las palabras finales del titular de Justicia, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, suspendió la sesión hasta las 15:15 horas.

Fuente: Agencia Andina