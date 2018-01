Ministerio del Interior invoca a marcha pacífica en el marco de la ley

Organizadores acuerdan fijar ruta para el jueves 11 de enero

El Ministerio del Interior (Mininter) y la Policía Nacional del Perú valoran el esfuerzo para lograr el consenso con los organizadores de la marcha programada para el jueves 11 de enero, con el objetivo de definir la ruta que seguirá y de comprometerse a respetar la integridad de las personas que no participan de la manifestación, así como la propiedad pública y privada.

La Dirección General de Gobierno Interior del Mininter otorgará garantías inherentes al orden púbico para realizar una concentración pública denominada “Marcha-Mitin-Jornada Nacional de Lucha”, a desarrollarse el jueves 11 de enero a partir de las 15 horas hasta las 23 horas.

En este marco, el Ministerio del Interior y los organizadores han suscrito un acta mediante la cual se acordó que la ruta de desplazamiento será la siguiente: inicia en el Campo de Marte (Jesús María), Av. Guzmán Blanco, Plaza Bolognesi, Paseo Colón, Av. Grau, Av. Abancay, Parque Universitario, Av. Nicolás de Piérola y finaliza en la Plaza Dos de Mayo.

Ambas partes se han comprometido a que la marcha y el mitin se desarrollen en forma pacífica, respetando el derecho de aquellos que no participen en la misma. Ello significa no causar daños a la propiedad pública o privada, ni al ornato y las áreas verdes. Asimismo, los participantes de la marcha no podrán hacer uso de armas de fuego o artefactos explosivos o inflamables, palos, fierros o cualquier objeto contundente o punzo-cortante. También se acordó que los asistentes no acudan con los rostros cubiertos con gorras, pintura, capuchas, chompas u otros medios que impidan la plena identificación de las personas.

Las partes que suscriben el acta se han comprometido a coordinar esfuerzos para evitar la presencia de personas extrañas que generen cualquier tipo de violencia que pueda desvirtuar el ejercicio del derecho a la manifestación pública. Al respecto, el Ministerio del Interior ha dado instrucciones precisas a la Policía Nacional del Perú para mantener el orden público respetando plenamente el derecho de la población a expresarse de forma pacífica, garantizando el derecho de reunión y a la libre manifestación dentro del orden y la tranquilidad del caso.

Por último, el Mininter viene realizando coordinaciones con la Defensoría del Pueblo con la finalidad de contar con la presencia de observadores y, de igual manera, con fiscales de prevención del delito del Ministerio Público.

