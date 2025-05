Ministerio de Cultura destaca labor del Colectivo Shipibas Muralistas en la promoción de la diversidad cultural

Viceministerio de Interculturalidad participó en inauguración de mural pintado por madres artesanas de Cantagallo en el distrito de Barranco.

La viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Ángela Acevedo, destacó la importante labor que desarrolla el Colectivo Shipibas Muralistas para la promoción de la diversidad cultural a través de sus representaciones del pueblo indígena amazónico shipibo-konibo. Así lo declaró al participar en la inauguración del mural pintado en el distrito de Barranco, el cual fue gestionado por la gerencia de Cultura de dicha comuna.

El Colectivo Shipibas Muralistas, conformado en su mayoría por mujeres que pertenecen al pueblo indígena shipibo-konibo asentado en Cantagallo, ubicado en el distrito del Rímac, viene creando murales a base del arte kené en distintos espacios de la ciudad de Lima.

Durante la presentación del mural junto al alcalde del distrito, José Rodríguez, la viceministra indicó que “este colectivo es la representación de un pueblo indígena y originario como es el shipibo-konibo, pueblo que se distingue por sus cantos, bailes y cultura. Este mural representa la forma de cómo ven ellos al mundo”, señaló.

“El Perú es un país diverso que se expresa en sus 55 pueblos indígenas u originarios y afroperuano. Cuenta con 48 lenguas indígenas y diversas manifestaciones culturales, que constituyen parte del patrimonio inmaterial. En atención a ellos, estamos realizando diversas estrategias para estos pueblos en la emergencia sanitaria”, agregó la viceministra.

Respeto a la diversidad cultural

Al ser consultada en torno a los actos de discriminación étnico-racial en contra de la artista Milka Franco Ahuanari, cuando se encontraba pintando el mural en la calle Domeyer del distrito de Barranco, la viceministra de Interculturalidad enfatizó que desde el Ministerio de Cultura se continuará trabajando, de la mano con otros sectores y niveles de gobierno, por la eliminación del racismo y la discriminación ético-racial, así como a promover el respeto y trato igualitario entre los peruanos de las diversas culturales que integran nuestro país.

Precisó que viene coordinando con la Municipalidad Distrital de Barranco la implementación de medidas de promoción de la igualdad y prevención de la discriminación étnico-racial en dicha comuna.

• El arte ancestral kené del Colectivo Shipibas Muralistas se encuentra en la cuadra 1 del Jirón Domeyer (ingreso a la Bajada de Baños) en el distrito de Barranco.

• Para mayor información sobre las muralizaciones, pueden contactarse con el Colectivo Shipibas Muralistas al 998334337 y mediante su red social-Instagram Colectivo Shipibas Muralistas.

