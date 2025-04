“Mil caídas, antes del éxito”, el camino para lograr nuestras metas a través del emprendimiento

Después de haber pasado y sufrido muchas vicisitudes difíciles en su corta vida, Bely Torres, a la edad de 30 años emprendió el camino que la llevo de ser una mujer dedicada a realizar todo tipo de trabajos a emprender su propio camino que la llevaría a convertirse en una exitosa coach con amplio manejo del equilibrio emocional especialmente dirigido a nuevas emprendedoras que a base de sus charlas y consejos emprendan el camino que las conduzca al éxito personal y económico.

Recientemente dio a luz su primer libro titulado, MIL CAIDAS, ANTES DEL ÉXITO, que es una síntesis de su vida desde su nacimiento hasta nuestros días de plena pandemia global.

“El destino me fue llevando por diferentes caminos, trabajé de azafata, secretaria, recepcionista. anfitriona, estudié modelaje, secretariado, computación y finalmente opté por Aviación Comercial, he hecho cosas buenas y cosas malas, No pretendo ser perfecta o una súper heroína. Inicialmente fue eso lo que me hizo mucho daño: me llené de perfección y de ego, (Lección aprendida). Amo viajar, conozco la mayor parte del Perú, sin embargo, esos viajes siempre fueron para huir del dolor, carecían de propósito”, nos dice Bely

Bely Torres es natural de la región San Martin, provincia de Bellavista. A la edad de 11 años su madre abandono a sus hermanos y ella se quedo a vivir con sus hermanos y su padre. Con los años su hermana mayor la trae a Lima para que trabaje de niñera.

Cuando cumple 23 años y habiendo asumido su rol de hermana con cierta experiencia en la vida, decide traer a toda su familia a Lima. Años difíciles y duros pues venían de diferentes lugares y la convivencia no fue nada fácil pues habían sufrido el trauma de la separación de sus padres.

UN CAMBIO DE CHIP

“Desde pequeña, siempre me sentí diferente a los demás. Fui criticada por no poner los pies sobre la tierra, por ser muy soñadora. “Los sueños son solo para gente con mucho dinero. Con los años descubrí otro camino, uno que es transitado por pocos y otro por los cambios que el mundo está generando, hoy más que nunca ya no es una opción, es una normalidad. Cuando llegue a ese punto de reflexión, gracias a múltiples entrenamientos, terapias y lecturas de libros, logre equilibrar mi vida personal, recuperé mi matrimonio, después de haber llegado a sentir odio hacia mi pareja, comprendí la historia de mi familia y aprendí a ser madre, sin dejar de ser mujer” afirma Bely

Efectivamente, en el año 2014, Bely se caso apenas a los cinco meses de haber conocido a su pareja y tuvo un hijo. La relación entro en crisis en un momento debido a la falta de dinero y además fueron víctimas de una estafa que los dejo sin el capital que iban a invertir en un negocio. “Pero juntos entendimos que nosotros éramos los responsables de quedarnos pobres o conocer que hay más allá de lo desconocido”.

En el año 2018, mi inconformismo me llevó a rebelarme de una carrera o un título, para emprender mi propósito. Me certifique en coach de programación neurolingüística, certificada en educación financiera, habilidades blandas. Comencé con pequeños talleres en diferentes empresas. y escuche una frase de mi mentora. “Tenemos que comenzar para estar listo y no esperar a estar listo para comenzar”.

En el 2019, tome la decisión de viajar llevando mi mensaje de empoderamiento a la mujer a diferentes provincias, Pasco, Huancayo, y Pucallpa.

En el 2020; estamos trabajando para ayudar a las personas a crear su propio emprendimiento Online a través de su libro con SERAUTOR90D.

“El anuncio del COVID-19, trajo abajo todos mis planes de coach que ya había comprometido casi todo este año, y así presentadas las cosas, un día desperté motivada y con los deseos de hacer realidad un sueño largamente acariciado desde niña y así nació

“MIL CAÍDAS ANTES DEL ÉXITO” un libro para mantener la armonía del éxito en tu hogar y seguir emprendiendo sin límites. La pandemia es solo una caída más en la vida. Desde antes de nacer ya venimos arrastrando las caídas de nuestros padres, y así vemos allá afuera a miles de personas sin propósito, como el viaje del héroe, que toca fondo, y que luego utiliza esa energía para impulsarse a seguir adelante.

¿ Qué objetivo quieres lograr con este libro?

Ayudar a las mujeres latinas a despertar en ellas esa semilla que llevan dentro, que mil caídas antes del éxito sea la base para encontrar su propósito y emprender su misión. Quien te habla hace 5 años no tenía ni idea ¿cuál era mi propósito? Me atreví a los 30, y ¿por qué no a los 20, 25? que nos limita? Porque aun en esta era seguimos en busca de algo seguro?. No pretendo solucionarles la vida, eso no sería cierto, creo en el poder de decisión que está en uno mismo. Mi equipo y yo estamos convencidos que las herramientas son las que nos volverán a poner de pie y ese propósito transformarlo en un libro.

¿Has iniciado el año con un programa de TV?

Efectivamente, y debo agradecer a JC TV Digital por la magnífica oportunidad que me brinda de poder dirigirme el mensaje del empoderamiento de la mujer latina. Los invitamos a ser la protagonista de tu propia historia. Sígueme en el link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=230552292014724&id=100732681663353&sfnsn=mo Miércoles Perú 8.30 pm – Colombia 8:00 pm, y México 8:00 pm

Y siempre recuerda que, » No necesitas ser grande para comenzar, tienes que comenzar para ser grande». (J,Grados M).