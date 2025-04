MG cumple 98 años con un renovado espíritu ligado a la innovación y tecnología

Es difícil pensar en una vida sin autos. Hoy, en pleno 2022, mirar al pasado y ver lo rápido que evolucionan las tecnologías hace difícil imaginar lo que fue el comienzo del mundo motor. En el corazón de Inglaterra, hace 98 años, William Morris y Cecil Kimber, dieron inicio a lo que hoy conocemos como MG Motor.

A lo largo de los años, Morris Garages, mejor conocida como MG, ha estado presente en la historia como una marca con un espíritu deportivo y vanguardista, que se ha adaptado a las distintas épocas sin perder su ADN. Desde el emblemático Old Number One, pasando por el popular MG 1300, uno de los más populares, hasta llegar a los innovadores MG ZX Plus, MG ZX, MG RX5 y MG HS la firma ha destacado por sus diseños, performance y tecnología.

“98 años de vida de una marca dice mucho, son contadas las marcas que pueden hablar de tanta historia y tradición, por lo que estamos muy orgullosos de este nuevo aniversario. Estos últimos años han sido emocionantes, tanto por los desafíos como por las metas que hemos cumplido. Hemos visto el interés de la gente por nuestros modelos y los ambiciosos proyectos que tenemos a futuro. Siempre innovando, tanto en tecnología, seguridad, así como en electromovilidad, sentimos que estamos en el ritmo que este mundo necesita. Recogemos nuestra historia con una mirada puesta en el futuro, uno que sin dudas será prometedor” dijo Carlos Elias, Brand Manager de MG Perú”.

Hoy en día, son varios los modelos que han demostrado el nuevo espíritu de MG. El llamativo Marvel R, modelos como el MG One y el MG HS híbrido son algunos ejemplos de lo que la marca quiere seguir reforzando en el futuro.

La marca ha logrado posicionarse en el mercado con un gran volumen de ventas, potenciado por el gran interés de modelos como los SUV MG ZX Plus, MG ZX, MG RX5 y MG HS. “En Perú estamos muy felices por el crecimiento de ventas de nuestras SUV. Creemos que la buena relación calidad-precio, amplitud interior, funcionalidad, y equipamiento han apoyado su éxito en ventas”, señala Jonathan Lozano, Gerente Comercial de MG Perú.

La marca mira al futuro con optimismo, cierto es que 98 años no han sido en vano, la experiencia ha hecho que la marca se mantenga siempre a la vanguardia, manteniendo su espíritu “Always young”.