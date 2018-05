México: marchan para reclamar aparición con vida de personas desaparecidas

Madres de desaparecidos parten de la cruz de clavos a la Marcha por la Dignidad Nacional

Familiares de personas desaparecidas, pero sobre todo madres que no han vuelto a ver a sus hijas e hijos, partieron esta mañana desde la Cruz de Clavos hacia la ciudad de México para unirse por séptima ocasión a la Marcha por la Dignidad Nacional en el marco del Día de la Madre, fecha en la que, dijeron, ahora no tienen nada que celebrar.

El evento de salida en este simbólico lugar, frente a Palacio de Gobierno, se organizó por parte del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres, CEDEHM, así como Amnistía Internacional, quienes expusieron su posicionamiento ante esta problemática que ha afectado las raíces más profundas de la sociedad:

“Chihuahua se une un año más a la marcha de la Dignidad Nacional, madres buscando a sus hijos, hijas, verdad y justicia. Desde hace siete años las madres y familiares de todo el país se concentran en la Ciudad de México en un solo reclamo; El 10 de mayo no tienen nada que festejar porque les faltan sus hijos e hijas.

La emblemática celebración del día de las madres se ha transformado en un día de lucha, de denuncia y de protesta, queremos recordarle al país que las personas desaparecidas no sólo les faltan a todos y todas. Que cada uno de los que no están le faltan a su familia, pero también a la sociedad en general.

La demanda en todo México ha sido y es: búsqueda y presentación inmediata de las personas desaparecidas, no más impunidad y castigo a los responsables.

En febrero de este año entró en vigor la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparecidas cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas. Esta ley es producto de las demandas de las familias en todo el país.

Después de este logro queda pendiente la implementación y cumplimiento real de la ley, para la cual exigimos que se garantice la inclusión y participación de las familias, tanto a nivel nacional como estatal.

En nuestro país existen 35 mil personas desaparecidas, según cifras oficiales, de las cuales 2 mil 400 pertenecen a Chihuahua, las madres, familias y organizaciones que las acompañamos queremos denunciar que la desaparición en nuestro estado sigue siendo uno de los problemas más graves, actualmente ocupamos el tercer lugar nacional en proporción con la población, sólo después de los estados como Tamaulipas y Sinaloa.

En Chihuahua, en México y en cualquier lugar seguiremos marchando, denunciando y luchando por el derecho a la verdad y la justicia. Por lo tanto exigimos búsqueda exhaustiva de las personas desaparecidas, un plan estatal que se diseñe e implemente tomándonos en cuenta, instalación y funcionamiento inmediato de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Exigimos personal suficiente, sensible y capacitado para realizar investigaciones que sean realmente eficaces y oportunas, que se investigue a los responsables y no a las víctimas. No más criminalización de nuestras y nuestros desaparecidos.

Desde las organizaciones queremos manifestar nuestra solidaridad y admiración por la búsqueda de incansable de estas madres quienes con dignidad y resistencia enfrentan la dolorosa ausencia de sus hijos e hijas. Gracias por el ejemplo de dignidad y fortaleza, seguiremos acompañándolas hasta el final”, acotó Mayra Sáenz, representante de CEDEHM.

Como parte de este evento de arranque, la Cruz de Clavos se llenó de mariposas, como representación de quienes aún permanecen en calidad de desaparecidos.

