México: Caravana migrante llega a Oaxaca

Los integrantes de la “Caravana por la justicia, la dignidad y la libertad del pueblo migrante” entraron la mañana de este domingo a territorio del estado de Oaxaca, después de caminar desde Tapachula más de 250 kilómetros durante dos semanas, informó Irineo Mújica, director de la agrupación Pueblos sin Fronteras, una de las organizadoras de la marcha.

“Primero que nada tenemos que saborear el triunfo porque estamos saliendo de Chiapas; nos sentimos muy emocionados y estamos pidiendo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que retire a la Guardia Nacional para que no siga hostigando a los migrantes ni creando confrontaciones”, dijo en entrevista telefónica.

“La Guardia Nacional fue creada para combatir el narcotráfico, no para andar molestando ni golpeando a migrantes, mujeres con niños; le pedimos humildemente, que por favor la retire porque venimos en paz; ya corrió sangre”.

El activista también solicitó al gobierno de Oaxaca que los deje pasar para llegar a la Ciudad de México como es su plan original.

Explicó que los migrantes salieron este domingo a las 6 horas de la colonia Azteca, municipio de Arriaga, Chiapas y arribaron a Los Corazones, perteneciente a Oaxaca poco antes de las 11. “Yo creo que aquí nos vamos a quedar hoy”.

“Se rompieron las cadenas, pues no podíamos salir de Chiapas; hemos roto las primeras cadenas al salir del estado cárcel, pero sabemos que Oaxaca es igual de duro o peor, por lo que pedimos la ayuda de los pueblos en resistencia que han luchado tantos años contra un gobierno represor”, señaló.

Sostuvo que el gobierno federal “ha hecho todo para parar esta caravana y los pueblos en resistencia de Oaxaca saben lo que es la lucha y que esta es una lucha que nosotros vamos a ganar”.

Reiteró que “sabemos que en Oaxaca nos tienen preparadas más trampas, más represión y persecución; al gobierno de Oaxaca sólo le pedimos que nos deje pasar”.

—¿La caravana sigue firme en su propósito de llegar a la Ciudad de México?-.

—No sólo firmes, estamos dispuestos a lo que sea para llegar. Y no vamos a aceptar ningún documento. No salimos de Tapachula para llegar a otra cárcel. A los que les están ofreciendo una visa es una trampa porque los obligan a aceptar un documento que no les sirve, pues no les da permiso de viajar por cualquier parte del país.

Según Mújica, en la caravana que partió el 23 de octubre de Tapachula se mantienen unos cuatro mil extranjeros, pero de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, son menos de dos mil los que participan en el contingente.

Fuente: Agencia Nodal/Jornada