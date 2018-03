Mercedes Aráoz niega haber cometido actos que ameriten un desafuero

La presidenta del Consejo de Ministros y congresista (PPK), Mercedes Aráoz, refirió desconocer las razones por las cuales se iniciará un proceso de desafuero en su contra en el Parlamento y dijo esperar que este hecho “pase a menores.

“Estoy sorprendida porque no sé en realidad de qué me acusan, la verdad que alguien mencione mi nombre sobre cosas que hago habitualmente que es recibir alcaldes, congresistas, me parece algo bien extraño”, sostuvo.

En declaraciones a Canal N, Aráoz dijo espera que todo eso “pase a menores”.

La Junta de Portavoces del Congreso acordó el pasado 21 de marzo, iniciar un el proceso de desafuero contra los parlamentarios Mercedes Aráoz, Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel y Carlos Bruce por los videos donde se habla de un presunto negociado a cambio votos en la vacancia presidencial.

Aráoz sostuvo que no conocía de las conversaciones de los parlamentarios del grupo que lidera Kenji Fujimori con el congresista Moisés Mamani (FP) y dijo esperar que ese tema sea aclarado en su momento.

“No es práctica del gabinete del cual he sido parte hacer acciones de esta naturaleza, esas frases, los hechos mencionados por el congresista Bienvenido (Ramírez), me sorprenden enormemente”, apuntó.

Transferencia ordenada

La presidenta del Consejo de Ministros, asimismo, comentó que tuvo una reunión cordial con el presidente Martín Vizcarra para coordinar una transferencia de funciones tranquila y ordenada.

“Ha prometido un cambio total de gabinete, está en su derecho, es lo correcto, está tomando decisiones, estamos trabajando como los buenos colaboradores que hemos sido”, afirmó.

Comentó que a pedido del presidente Vizcarra convocará el miércoles a un Consejo de Ministros para una revisión de los temas de cada cartera.

El Mandatario anunció en el Congreso que habrá una renovación total del gabinete que preside Mercedes Aráoz, en un plazo de 10 días, contados desde su juramentación como presidente de la República.

La jefa del Gabinete señaló también que continuará como segunda vicepresidenta de la República, cumpliendo su mandato constitucional.

“Mi compromiso era que si Pedro Pablo Kuczynski era vacado renunciaba porque considero que la práctica no es la correcta, pero dado que ha sido una renuncia me mantengo en la vicepresidencia dando todo el apoyo al Presidente”, afirmó.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...