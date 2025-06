Más de 60 jóvenes peruanos diseñaron videojuegos con impacto social en hackatón

El 26 de abril se anunciarán a los ganadores de la hackatón sobre videojuegos en una ceremonia vía Zoom.

Videojuegos con propósito. Por cuarto año consecutivo, la Escuela de Educación Superior Toulouse Lautrec, con el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos, realizará una nueva edición del Game Challenge, un concurso nacional en el que los participantes desarrollarán videojuegos móviles, educativos y con impacto social en solo 48 horas.

Este 2023, el objetivo del hackatón es desafiar la creatividad de los jóvenes para contribuir, a través del gaming, al logro de tres Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: Salud y Bienestar, Educación y Calidad, y Acción por el Clima, explicó Renzo Guido, coordinador académico de la carrera de Videojuegos y Entretenimiento Digital.

Así, por primera vez, y en respuesta a la necesidad de fomentar la integración entre los peruanos, la institución educativa abrió la convocatoria del concurso a nivel nacional. En total, fueron 60 jóvenes peruanos los que participaron en el diseño de los videojuegos, luego de haberse inscrito a inicios de abril en el sitio oficial del Game Challenge.

Para inscribirse, los equipos deberán estar conformados por, al menos, un 50% de peruanos. Asimismo, tendrán que llenar un formulario o brief de la idea original del videojuego que está disponible en el sitio web.

Una vez inscritos, los participantes cuyas propuestas sean seleccionadas recibirán asesorías a través de workshops especializados en narrativa, música, producción, diseño, psicología y programación de videojuegos, y participarán en el Game Challenge que se realizará el 14, 15 y 16 de abril en el campus de Javier Prado de Toulouse Lautrec.

Los fondos de la Embajada de los Estados Unidos, además, cubrirán al 100% los gastos de viaje y alojamiento de los equipos de provincias, si desean participar presencialmente. De lo contrario, podrán hacerlo de manera virtual sincrónica.

Cabe precisar que sólo cinco proyectos pasarán a la gala final que se llevará a cabo el 27 de abril. La ceremonia será pública por lo que los interesados pueden inscribirse en este link.

Los miembros del equipo ganador se harán acreedores de monitores gráficos Huion de última generación. “En Toulouse Lautrec creemos firmemente que, más allá de entretener, los videojuegos son herramientas para mejorar la sociedad. De hecho, en otras partes del mundo, ya se utilizan para educar, sensibilizar y resolver problemas sociales de forma lúdica. Y esa es, precisamente, la propuesta de valor de este Game Challenge”, apuntó Guido.

Ediciones anteriores del Game Challenge

El Game Challenge de Toulouse Lautrec se viene desarrollando desde el 2020. Los tres últimos videojuegos premiados fueron:

– Iron Kid: de la imaginación de un niño hospitalizado nace Iron Kid, un héroe que refleja sus deseos más grandes de poder salir y ser libre. Nuestro audaz personaje volará por paisajes naturales que fueron el hogar de su joven creador, tratando de llegar lo más lejos posible evitando obstáculos que le impedirán su camino a la libertad. Comparte con Iron Kid el deseo de muchos jóvenes hospitalizados de salir y sentir que son igual de fuertes que sus héroes más queridos. Esta disponible en tiendas Huawei.

– Nina: en este videojuego tomas el papel de una niña soñadora e inocente que no se da cuenta de la realidad en la que vive. Poco a poco tus recuerdos vuelven y te hacen dar cuenta de la verdad de tus pesadillas. La realidad es poco agradable y necesitas escapar de ella. Fue desarrollando en el marco del TLS Game Jam «You Are Not Alone», donde se tocan temas de maltrato infantil y violencia contra la mujer. Disponible en la Play Store de Google.

– El viaje: este juego fue realizado durante un Game Jam llamado «Volver a empezar». En realidad, es un conjunto de minijuegos que buscan aliviar el estrés y la ansiedad, y se puede volver a jugarlos con el modo infinito al finalizar los cuatro niveles. Disponible en la Play Store de Google.

Fuente: Agencia Andina