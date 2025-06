María Alejandra Bramont Arias:»Esta medalla de oro se la dedico al Perú»

Logró la presea dorada en los 5 km de aguas abiertas en Campeonato Sudamericano de Buenos Aires. Perú suma hasta el momento seis medallas en la competencia.

La nadadora María Alejandra Bramont Arias, del Programa Vamos con Tokio del Instituto Peruano del Deporte (IPD), dedicó al Perú la medalla de oro que logró en el Campeonato Sudamericano Absoluto de Deportes Acuáticos Buenos Aires 2021, pero aclaró que su gran objetivo es clasificar a los Juegos Olímpicos.

¿Qué sensaciones luego de esta gran victoria?

«En esta carrera me salió todo de acuerdo a lo planificado. Muy feliz por este logro como deportista por todo lo que vengo consiguiendo en los últimos años».

¿Cómo te sentiste en la competencia teniendo en cuenta que hace más de una semana tuviste otra en el Mundial de Doha?

«La competencia se dio dura por un sistema que estamos usando que no me favorece, porque me cuesta recuperar para la próxima competencia de los 10 kilómetros el viernes».

¿Pensaste en alcanzar la medalla de oro?

«Te digo la verdad que este Sudamericano no era mi meta principal, porque mi mira está en poder clasificar a los Juegos Olímpicos».

¿Cómo va el camino a los Juegos?

«Tengo el Preolímpico en Fukuoka a fines de mayo. Después de este Sudamericano en Argentina regreso a Lima y luego me voy a Cuenca a prepararme para hacer mi mejor papel en el Preolímpico».

¿En cuanto al apoyo que recibes para tu preparación, como se ha venido desarrollando?

«El Programa Vamos con Tokio me ha favorecido mucho. Nos dan directamente el apoyo y es importante. Realmente nos motiva a los deportistas que estamos en el proceso de clasificación para prepararnos de la mejor manera».

¿A quién le dedicas tu triunfo en el Sudamericano?

«Este triunfo se lo dedico a todo el Perú porque es mi país a quien represento en estas competencias y es algo que me motiva mucho, porque este año no comencé de la mejor manera, pero ahora estoy en un muy buen camino».

Con la medalla de oro conseguida por María Alejandra Bramont Arias, ya son seis las preseas que ha logrado la representación peruana en el Campeonato Sudamericano hasta el momento.

Las otras medallas la consiguieron Mckenna DeBever (oro y bronce en natación), Alexia Sotomayor (bronce en natación), Joaquín Vargas (bronce en natación), Sandy Quiroz y Alvaro Torres (plata en natación artística).