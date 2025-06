Luis Alberto Díaz, el médico de origen peruano que busca la cura para el cáncer de colon

Forma parte del equipo de investigación que logró «curar» al menos a 12 pacientes que padecen la enfermedad.

Por: María Fernández Arribasplata

Ahora más que nunca el doctor Luis Alberto Díaz Jr. se siente orgulloso de ser un latino con raíces peruanas y formar parte del equipo de investigadores del centro médico Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK), de New York, donde se viene desarrollando uno de los ensayos clínicos más prometedores en la historia del cáncer de colon. En el 2017 empezó a tratar pacientes que padecen esta enfermedad aplicando la inmunoterapia y a la fecha los resultados han sido sorprendentes: al menos 12 pacientes fueron ¨curados¨.

Hace unas semanas este importante hallazgo médico fue publicado en The New England Journal of Medicine y llamó la atención de la comunidad científica. En diálogo con la agencia Andina, el experto en genética de los tumores, explica que su formación en la Universidad de Michigan y su entrenamiento en el Hospital Johns Hopkins, ubicado en Baltimore, Maryland, sirvió para desarrollar junto a la oncóloga Andrea Cercek y su equipo de investigadores este importante estudio.

“Esto nunca se ha visto en la historia de la oncología, que el 100% de los tumores desaparecen. Esos pacientes no necesitan quimioterapia, ni radioterapia, ni cirugía”, comenta emocionado Díaz, quien actualmente se desempeña como jefe de la División de Oncología de Tumores Sólidos del MSK.

Este ensayo clínico se realizó con pacientes que no recibieron ningún tipo de tratamiento y cuyo tumor contenía una mutación genética específica. Por seis meses, los participantes del estudio recibieron por vía intravenosa un fármaco experimental llamado Dostarlimab, que funciona exponiendo las células cancerosas, lo que permite que el sistema inmunitario pueda identificarlas y destruirlas.

Nosotros encontramos un marcador específico que nos dice algo de la genética de ese tumor y cuando lo tratamos con la inmunoterapia, completamente el cáncer desapareció. Vimos un primer paciente, luego dos y llegamos a 12 pacientes y en todos el tumor desapareció”, detalla el oncólogo del centro especializado en cáncer.

¿En qué consiste la inmunoterapia?

La inmunoterapia es un procedimiento médico que aprovecha el propio sistema inmunitario del organismo para combatir el cáncer. Según el estudio, lo importante es conocer con precisión qué pacientes se benefician más con la inmunoterapia para que puedan recibirla de inmediato.

Los pacientes de este subgrupo tienen tumores con una composición genética específica conocida como deficiencia en la reparación de errores de emparejamiento (MMRd) o inestabilidad microsatelital (MSI). Se estima que entre el 5% y el 10% de todos los pacientes con cáncer de colon tienen tumores MMRd.

“Un tumor MMRd desarrolla un defecto en su capacidad para reparar ciertos tipos de mutaciones que ocurren en las células. Cuando esas mutaciones se acumulan en el tumor, estimulan el sistema inmunitario, que ataca las células cancerosas cargadas de mutaciones”, explica Díaz en el estudio.

El investigador señala que no solamente se puede tratar con pacientes que padecen cáncer de colon, este cambio genético también se encuentra en tumores del estómago, páncreas, próstata, útero y mama. “Lo que ahora vamos a ver es si encontramos pacientes con otro tipo de tumores que tengan ese cambio genético para tratarlos de la misma manera», afirma.

La siguiente etapa del ensayo clínico -agrega Díaz- es controlar que el tumor no regrese. “Ahora ya son 40 pacientes tratados, con muy buenos resultados y queremos llegar a 100 para publicar los nuevos hallazgos», enfatiza.

“Necesitamos más peruanos en ciencia”

Luis Alberto Díaz Jr. nació en los Estados Unidos, pero sus padres son peruanos. Su mamá es de Trujillo y su padre el doctor Luis Alberto Díaz León es de un pequeño pueblo que se llama Cascas, ubicado en el departamento de La Libertad. Cada vez que puede el destacado oncólogo regresa con la familia para disfrutar de la rica comida y la tranquilidad del lugar.

“Tenemos mucha familia en Lima, pero a mí me gusta ir directo a Cascas porque tiene un vino espectacular. Tenemos una casa en la sierra, mis hijos y mis hermanos también la conocen”, comenta entre risas el hijo mayor del doctor Luis Alberto Díaz León.

Precisamente fue por su padre que heredó la pasión por la medicina y el sueño de querer cambiar el mundo. El doctor Díaz León se formó en las aulas de la Universidad Nacional de Trujillo y luego en University at Bufalo, la universidad estatal de New York, se especializó en Dermatología.

“Necesitamos excelencia, gente con pasión para hacer cambios mayores, a mí me llevó 20 a 30 años de entrenamiento para ser un experto en esta área. Para llegar a este punto demora, si sucede en menos tiempo genial, pero si no pasa hay que seguir trabajando duro. Es esfuerzo y paciencia,” enfatiza.

Si bien en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) de New York, Luis Alberto Díaz Jr. no trabaja con peruanos, sí conoce a muchos investigadores que vienen haciendo camino en la ciencia en los Estados Unidos.

“La manera que piensan los peruanos es muy diferente al resto del mundo y para encontrar nuevas maneras de ver cosas, se necesita pensar diferente, con eso habrá cambios mayores”, afirma.

Además, señala que sí hay oportunidad en los Estados Unidos para estudiar y exhorta a más estudiantes enfocarse en carreras de ciencia, como la matemática, biología, física, química y medicina.

Finalmente a los jóvenes investigadores que recién están empezando, les aconseja buscar un grupo de amigos y colegas que los empujen y respeten.

“El respeto no viene así nomás, por un lado hay que trabajar duro y tener pasión, y por el otro ayudar. Es bien importante encontrar un equipo donde puedes hacer cosas espectaculares. Yo siempre busco un equipo que quiera cambiar el mundo. Este hallazgo es un ejemplo y ha sido logrado por un latino, por un peruano, junto a un equipo. No hay nada que te limite, solo uno mismo”, concluye.

Fuente: Agencia Andina