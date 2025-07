López Aliaga: «De acuerdo a ley, Congreso no puede aprobar adelanto de elecciones»

El alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó hoy que de acuerdo a diversos constitucionalistas y especialistas consultados, el Congreso de la República no puede aprobar el adelanto de elecciones generales.

Indicó que no es un político tradicional y que con esta decisión «se estaría violando la Constitución«, pues el cargo de congresista es irrenunciable.

«Según ellos (los constitucionalistas) esto aplicaría a la siguiente elección no a la actual, el congresista que entró tiene el deber y el derecho de terminar su periodo, es irrenunciable. (…) De acuerdo a ley no se puede, por más que duela, al menos no para esta legislatura«, dijo en RPP.

Rafael López Aliaga aseguró que si se aprueba un adelanto de las elecciones generales por parte del Congreso, se estaría generando un mal precedente, porque cualquier «asonada» posterior podría presionar a las autoridades a tomar una medida similar.

Asimismo, aseguró que el Tribunal Constitucional también se pronunciará una vez que el Parlamento Nacional apruebe un eventual adelanto de elecciones.

Respecto a la declaración de intangibilidad del Centro de Lima, precisó que esta medida no es inconstitucional y que, incluso, se redactó con base en una sentencia del Tribunal Constitucional anterior.

«Se trata de una ordenanza que busca que la gente pueda seguir trabajando en el Centro de Lima y que estas marchas no afecten sus labores«, agregó.

Fuente: Agencia Andina