Letona: No hubo ningún favorecimiento del juez Hinostroza

Vocera fujimorista no ve delito o falta en audio entre Becerril y magistrado

La vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, se refirió hoy al audio de la conversación entre el legislador Héctor Becerril y el juez César Hinostroza, y descartó que haya existido algún tipo de favorecimiento a su partido por parte del suspendido magistrado supremo.

Fue luego de difundirse la citada grabación, según la cual ambos dialogaron antes de que la sala que integraba Hinostroza admitiera la casación interpuesta por Keiko Fujimori para que la Fiscalía no investigue el caso cócteles bajo la Ley de Crimen Organizado.

De acuerdo con Letona, tanto la sala de Hinostroza, como la del juez César San Martín, solo admitieron a trámite los respectivos recursos que fueron presentados por este caso, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto.

“En ambas salas el tratamiento ha sido idéntico: no hubo pronunciamiento sobre el fondo y ambos recursos fueron puestos como admitidos. No hay pronunciamiento, no se nos ha favorecido. Simplemente lo que han hecho ambas salas es admitirlo”, refirió.

La portavoz fujimorista remarcó, en ese sentido, que “no hubo ningún favorecimiento” de parte del juez Hinostroza, y que, como partido político, Fuerza Popular, no tiene ninguna vinculación con el magistrado.

Agregó que tampoco observa indicios de delito o de falta ética en la conversación de Becerril con Hinostroza, registrada en un audio difundido hoy por IDL Reporteros.

“El hecho de hablar con el señor Hinostroza, o ser mencionados, como en el caso de algunos ministros, no es indicio de la comisión de un delito o de una falta ética. Lo que sí estamos haciendo es investigando las circunstancias de esas conversaciones”, comentó Letona.

Según recordó, en la Comisión de Ética -que ella integra- existe una investigación en trámite contra Becerril, la cual -dijo- se desarrollará de manera objetiva y seria.

No obstante, la congresista fujimorista sostuvo que le preocupa “el sesgo” de la Comisión de Ética cuando se trata de investigar a algún parlamentario de Fuerza Popular, por lo que pidió un trato igualitario.

“Así como hemos sido céleres con congresistas de Fuerza Popular, seámoslo con el oficialismo por los audios o faltas éticas. Que haya un trato igualitario entre todos, que todos gocen del debido proceso y la presunción de inocencia”, expresó.

(Fuente: Andina)

