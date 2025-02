Leslie Shaw lanza “Castigo” con Marama, una de las bandas más importantes de Uruguay

La talentosa cantante peruana Leslie Shaw continúa su proyección internacional y se une a una de las bandas más importantes de Uruguay: Marama, para lanzar un nuevo sencillo titulado: “Castigo”.

Luego de un arduo trabajo de producción. Leslie Shaw y Marama lograron concretar una colaboración para traer lo que promete ser uno de los próximos hits del verano.

“Castigo” es una cumbia al estilo de la agrupación uruguaya pero que, a diferencia de otras de sus canciones, lleva un flow mucho más urbano, con el estilo de producción, concepto y esencia que caracteriza a Leslie.

El tema fue grabado íntegramente en Estados Unidos; fue producido en Miami, mientras que el video fue filmado en Fort Lauderdale y Hollywood. La producción ya está disponible en todas las plataformas.

“Conocí a Agustín, el cantante de Marama, cuando estaba trabajando en el álbum anterior. Me cayó súper bien e hicimos buena conexión, intercambiando ideas sobre lo que podríamos hacer juntos hasta que me mandaron Castigo y me encantó”, narró Leslie.

“Es una cumbia, es alegre pero a la misma vez habla de desamor, de despecho, de drama que me encanta y siento que las chicas se van a sentir identificadas y la van a gozar y bailar en todas las fiestas”, enfatizó.