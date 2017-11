Les Luthiers: “Queremos que Perú vaya al mundial”

Astros del humor argentino se presentan este fin de semana en Lima

Los seis integrantes del grupo de comedia argentino Les Luthiers tuvo un primer encuentro con la prensa local para hablar de su regreso al país tras 12 años de ausencia, su nuevo espectáculo denominado ¡Chist! Y su siempre hilarante forma de ver la vida. Los recién premiados con el galardón Princesa de Asturias se presentan en Lima este jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de noviembre en el auditorio del Pentagonito.

Carlos López Puccio, Jorge Maronna, Marcos Mundstock, Carlos Núñez Cortés, Horacio Turano y Martín O’Connor conversaron con los medios sobre su trayectoria, sus próximos proyectos, el importante premio que han ganado recientemente y como no, sobre fútbol.

“Fue un gran honor para nosotros recibir el Princesa de Asturias”, remarcó Carlos López Puccio, “Con esto creo que ya no nos nominan más”, señaló entre risas el artista.

“Estamos muy contentos de estar nuevamente en Lima”, esta es una ciudad que nos acoge muy bien y estamos entusiasmados por verlos en el show y ver qué ha pasado con ustedes en todo este tiempo”, agregaron.

Durante su conversación con los periodistas, los humoristas dejaron en claro que son muy respetuosos de las situaciones de las que no se puede bromear, “De alguna manera la situación actual nos hace a los humoristas pensar que sobre ciertos temas no podemos hacer humor”, mencionaron en otro pasaje de la conferencia, aclarando que “Si se puede hacer humor con cualquier cosa, lo que no quiere decir que se deba, hay gente que no tiene escrúpulos y lo hace, para nosotros eso no sirve”, sentenciaron.

Por otro lado, señalaron que sus libretos en el espectáculo son tan buenos que muy pocas veces se salen de ellos, “Los libros son tan sólidos, casi no nos vamos del libreto original, hay espacios para pequeños agregados o tiempos que se van cambiando, pero por lo general nos mantenemos en el guion porque son tan buenos que no podemos alejarnos mucho de él”.

Sobre la reciente eliminatoria bromearon sobre la manera como Argentina logró entrar al Mundial y sobre la posibilidad de Perú de llegar nuevamente al gran certamen deportivo, “Nosotros nos asustamos mucho, mucho más cuando jugamos con ustedes, pensamos que no íbamos a ir al Mundial, imaginamos estar sin Mundial y era una tragedia, más aún después del primer gol de Ecuador, pero nosotros tenemos la suerte de jugar con el As de Espadas (Messi) y eso de alguna manera nos salvó”.

“Nosotros vamos a estar con ustedes, queremos que Perú vaya al mundial, eso sí, por Gareca, les aclaro,, jajaja”, fueron las palabras finales de los artistas que desataron las risas de todos los presentes.

Les Luthiers se presenta los días 2, 3 y 4 de noviembre en el Auditorio del Pentagonito, las entradas siguen a la venta en Teleticket de Wong y Metro.

