Leao Butrón: «Lamento no haberle podido dar más a Alianza Lima»

El exarquero Leao Butrón tomó la decisión de retirarse del fútbol activo tras jugarlo por 25 años y dio detalles de que se demoró en tomar esta determinación, porque esperó a que Alianza Lima lo llamara para continuar este año; además, dijo que lamenta no haberle podido dar más al club íntimo y que lloró como un niño cuando se consumó el descenso.

Butrón ratificó su decisión de retirarse y señaló que lo tenía determinado desde el año pasado, pero solo dudó porque asumió que Alianza Lima lo podía llamar para una nueva temporada.

«Pensé que Alianza Lima me podía llamar, pero nunca lo hizo. En enero del año pasado había decidido retirarme en el 2020, cuando fue mi mejor Libertadores, la mejor de mi vida, no tuvimos temple para aguantar. Al final se perdió la categoría, teníamos que poner el hombro. Ese remezón no es como hubiese querido retirarme, pero quiero que la gente me recuerde defendiendo los colores de Alianza Lima», dijo

En otro momento, el arquero, de 43 años, que quiere mucho a la institución victoriana y que lamenta por no haberle podido dar más cosas.

«Queriendo tanto a la institución como la quiero, lamento no haberle podido dar más al club. No me arrepiento de nada. Estoy agradecido a Dios, ha sido una gran carrera, en la parte deportiva hicimos méritos para no descender, pero pasó todo esto», manifestó a El Bocón.

Por último, contó su pesar por cómo se dieron las cosas. «Cuando terminé el partido lloré como un niño desconsolado, igual que mucha gente».

El nombre de Leao Butrón jamás estuvo en carpeta de la administración temporal para continuar este año en Alianza Lima y no obstante a que tenía algunas propuestas deportivas decidió ponerle fin a su carrera deportiva.

En otra faceta

Existe la posibilidad de que el arquero pueda asumir algún cargo administrativo dentro de la institución victoriana. Esta opción se sigue evaluando con la llegada del nuevo administrador Miguel Pons.

Leao Butrón hizo divisiones menores en el Sporting Cristal y en 1997 hizo su debut en el fútbol profesional.

El 2002 se desarrolló en Alianza Atlético de Sullana y sus buenas actuaciones lo llevaron a ser visto por Alianza Lima.

Para el 2003, Leao se convirtió en refuerzo íntimo y logró salir bicampeón. Luego, paseó sus atajadas por San Martín y Melgar, antes de volver al equipo blanquiazul, el 2015.

En total salió siete veces campeón nacional: una con Sporting Cristal, tres con San Martín y tres también con Alianza Lima. Como arquero de la selección peruana tuvo participación en cinco ediciones de la Copa América y en cuatro eliminatorias.

Fuente: Agencia Andina