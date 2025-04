“Las personas hacen la cultura organizacional y una buena cultura contribuye al bienestar del país”

● Hoy los trabajadores priorizan su calidad de vida frente a un trabajo, por ello es importante fidelizarlos poniendo a la persona en el centro de las decisiones de la organización.

● Habilidades personales como adaptación al cambio, tolerancia y capacidad de no frustrarse son las que más requieren las empresas para una cultura que posibilite su éxito.

En la mesa redonda denominada: “La Importancia del Talento y la Cultura Organizacional en la Transformación de las Empresas”, organizada por Centrum PUCP, la escuela para los buenos negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), expertos en la gestión del talento de distintos sectores conversaron sobre la necesidad de revalorar a las personas y el rol que ellas juegan en las organizaciones.

Al respecto, Inés Temple, panelista del evento y presidenta de LHH DBM Perú y LHH Chile, considera que: “sin las personas no existe cultura ni empresa y para ello debemos entender que sus necesidades han cambiado, ahora los trabajadores priorizan su vida personal y trabajan lo suficiente para no sacrificar su vida personal. Esto es un riesgo enorme para la cultura de las organizaciones porque si no existe un compromiso, una fidelidad, una motivación con la empresa, las personas harán lo menos que puedan, llevando a las empresas a un pobre desempeño”.

Sobre este punto, Ricardo Fernández, Managing Partner de Amrop Perú, opinó que “para que la transformación empresarial suceda las personas tienen que cambiar, pues son estas quienes generan y lideran el cambio dentro de una empresa”. Además, destacó que hay un cambio en el proceso de reclutamiento, hoy en día, se pone de lado las características duras y competencias técnicas para enfocarse en las habilidades blandas del candidato. “Habilidades como adaptación al cambio, tolerancia y capacidad de no frustrarse son las que uno necesita en su empresa. Sin ellas la empresa corre el riesgo de quedar paralizada”, puntualizó Fernández de Amrop Perú.

Por su lado, Arnold Wu, presidente ejecutivo de Wu Restaurantes y presidente del directorio de Yichang, comentó cómo su empresa decidió personalizar el proceso de contratación: “Decidimos hacer nuestro este proceso y seguimos el sistema SAPO, que significa sonrisa fácil, amable, presentación personal y optimismo. Con el tiempo entendimos en la organización que una persona puede desconocer el rubro, pero si tiene la actitud correcta las funciones se pueden enseñar. Esto es algo que se debe valorar más allá de las calificaciones o experiencia. El tipo de persona que uno lleva a su organización puede contribuir a la cultura o puede destruirla, por ello, es importante hacer una buena selección aplicando los criterios correctos”, comentó Arnold Wu.

Los líderes humanos de las organizaciones

Los panelistas concordaron en la transformación del concepto de gerencia. Años atrás un gerente era la persona que daba órdenes y no se interesaba por la vida y el bienestar de sus trabajadores. Ahora, muchas cosas evolucionaron respecto a aquella relación jerárquica de los 80’s y el líder ha reemplazado al gerente. Junto con el título, cambió también su imagen y ahora este se muestra tolerante, cercano, vulnerable y humano.

Arnold Wu, inserta los valores de la humildad y la vulnerabilidad como características fundamentales en un líder: “Lo peor que puede existir es un líder perfecto, intocable e invencible. Mientras más vulnerable te puedas mostrar, más podrás esperar de tu equipo y mientras menos pienses en ti, más podrás pensar en tus trabajadores”. A estas características, Ricardo Fernández incorpora la coherencia entre lo que se predica y se realiza, “Muchas empresas hablan de ponerse la camiseta y alcanzar mejores objetivos, pero a cuestas de sus trabajadores. En ese punto, el término “walk the talk” no podría calzar mejor pues uno debe aterrizar sus valores, su cultura al actuar diario”, indicó Fernández.

Los retos pendientes de la transformación empresarial

Uno de los principales pendientes de las organizaciones en nuestro país es la inversión en la formación de líderes, para Inés Temple, un líder es quien se hace cargo y dirige la transformación y esa debería ser una habilidad fundamental de todo profesional: “Hoy en día las empresas deben invertir de manera activa en las habilidades de liderazgo, no solo para el CEO o el consejo directivo, sino para los ejecutivos y profesionales de todo nivel en las organizaciones”, sugirió la ejecutiva de LHH DBM Perú y LHH Chile.

Finalmente, los ejecutivos concluyeron en que los líderes empresariales tienen la responsabilidad de defender y contagiar las buenas prácticas al hacer negocios en el Perú. “Las empresas tenemos la posibilidad de trascender en las personas e impactar positivamente en ellas y por consecuencia impactar positivamente en el Perú. Ese es el trabajo al que debemos apuntar. La cultura va más allá del bienestar de la empresa, va al bienestar del país”.

Álvaro Merino Reyna, líder de la mesa de Transformación Empresarial en la Era Digital de Centrum PUCP, culminó recordando que: “El éxito de una empresa se consigue a través de las personas y no a costa de las personas. Las personas son un medio y a la vez fin, y por eso debemos cuidarlas, escucharlas y buscar su crecimiento personal y profesional”.

Sobre las mesas redondas de Centrum PUCP

Son espacios de Centrum Business Tank, que buscan abrir un diálogo para el intercambio y generación de conocimiento acerca de un tema de actualidad entre tomadores de decisiones y expertos de los sectores: empresarial, Gobierno, ONGs gremios empresariales, asociaciones, medios de comunicación, academia, entre otros actores, para analizar problemas y generar propuestas de soluciones de manera participativa, teniendo en cuenta la diversidad de opiniones fomentando la creación de relaciones de confianza y una mayor transparencia de las propuestas presentadas en beneficio de la sociedad.