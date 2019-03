Las concesiones forestales generan empleo formal y preservan los bosques

El país sufre la pérdida de 155 mil hectáreas de bosques al año a consecuencia de actividades no sostenibles, por lo tanto se necesita darle un nuevo enfoque a la lucha contra la tala ilegal, priorizando la industrialización de la madera que permitirá crear más oportunidades productivas, señaló el vicepresidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Erik Fischer.

El 95% de la deforestación en el país se explica por la tala y quema de árboles para utilizar el suelo en cultivos insostenibles en el tiempo, operaciones migratorias de pequeña escala que al realizarse en zonas no aptas para la agricultura terminan siendo abandonadas. De la misma forma, los cultivos ilegales de hoja de coca y la minería ilegal, actividades ilícitas, también atentan contra la sostenibilidad de los bosques.

“Toda actividad que se realice sobre la cobertura boscosa es tala ilegal, sea para cultivos de supervivencia o acciones ilícitas”, señaló el representante de ADEX.

Añadió que la industrialización de la madera permitirá generar más empleos formales. En el 2018 sumaron 29 mil 676, 2.6% más que en el 2017 (incluye directos, indirectos e inducidos). Ese número podría incrementarse notablemente si es que se impulsan las concesiones forestales que cumplen un papel clave en la generación de empleos formales y se constituyen como una herramienta de conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los bosques.

Actualmente el Perú cuenta con 17 millones de bosques de producción permanente, de los cuales solo se vienen aprovechando 3 millones de hectáreas. “Es tarea pendiente poner en valor esos bosques con nuevos procesos de concesión”, comentó.

Asimismo, los envíos de madera alcanzaron los US$ 11 millones 062 mil el primer mes del año, un incremento de 57.2% respecto al mismo periodo el año anterior. Los destinos más importantes de estos productos fueron China (US$ 3 millones 729 mil) Francia (US$ 1 millón 714 mil), México (US$ 1 millón 461 mil), EE.UU. (US$ 1 millón 300 mil), entre otros.

