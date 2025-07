Lanzan campaña “Ahora protégete del sol” para evitar el cáncer de piel

Solo el 15% de los hogares peruanos adquieren productos de protección solar. Elemento de protección debe incluirse como parte de la rutina diaria. Luz azul generada por el uso constante de equipos electrónicos podrían convertirse también en una amenaza para la piel.

La Liga Contra el Cáncer con el apoyo de Yanbal y RIMAC Seguros, presenta la campaña “Ahora protégete del sol”, con el objetivo de dar a conocer a la población que, si bien a raíz de la actual pandemia aprendieron a protegerse usando elementos de protección como el uso constante de alcohol en gel o de mascarillas como parte de la rutina diaria, ahora los peruanos deben aprender a protegerse contra el cáncer de piel a través del uso de elementos de protección anti UV y realizándose chequeos anuales.

“Si bien es cierto, actualmente existe restricciones establecidas por el Gobierno para luchar contra la Emergencia Sanitaria, como el acceso limitado a playas, se debe continuar realizando acciones de prevención contra el cáncer de piel, pues no solo los bañistas están expuestas a los peligros de la radiación UV, también lo están las personas que laboran al aire libre, como los comerciantes, y las personas que realizan algún tipo de actividad física, los cuales a causa de la pandemia han aumentado exponencialmente. Por este motivo, lanzamos la campaña “Ahora protégete del sol”, con la cual queremos que los peruanos desarrollen una cultura de prevención contra los peligros generados por la radiación solar”, señaló Damary Milla, Gerente General de la Liga Contra el Cáncer.

Por otro lado, al estar más tiempo en casa debido a la actual pandemia, se podría pensar que la población no está expuesta a la radiación UV, sin embargo, sí lo está. Los rayos solares que entran por la ventana (UVA) y la luz azul generada por el uso constante de computadoras, smartphones, tablets, pantallas LED u otros equipos electrónicos, pueden ser muy dañinos y convertirse en una amenaza para la piel. Por ello, se recomienda el uso de bloqueador solar diariamente, así se esté dentro de casa.

“Según estudios a nivel nacional, solo el 15% de los hogares peruanos adquieren productos de protección solar, es decir que, de cada 10 hogares, solo 1.5 se protege frente a estos efectos dañinos. Por ello, es importante, generar conciencia en la población de la necesidad del cuidado diario del sol. Así como el uso de equipos de protección contra la actual pandemia, el uso de bloqueadores solares debe ser parte de la rutina de cuidado diario, dado que, más que un beneficio estético, evitan enfermedades futuras”, señaló el Dr. Carlos Salazar, Cirujano Oncólogo de Cabeza y Cuello de la Liga Contra el Cáncer.

De esta manera, como parte de las actividades de “Ahora protégete del sol”, la Liga Contra el Cáncer realizará una campaña de despistajes de cáncer de piel, por una donación de S/. 39.00 en sus Centros de Prevención y Detección ubicados Pueblo Libre y Lima, lo que permitirá a la institución realizar otro despistaje de cáncer de piel de manera gratuita en zonas más expuestas a la radiación UV. La campaña se realizará durante todo el mes de enero. La atención será de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:30 am. Las citas se podrán realizar a través de la central telefónica 204-0404, WhatsApp 988 562 238 o página webwww.ahoraprotegetedelsol.com

CIFRAS ALARMANTES

Desde hace unos años, Perú ocupa el primer lugar del mundo en presentar altos índices de radiación ultravioleta, alcanzando índices históricos de hasta 20 puntos, un nivel considerado «extremo», que pone en peligro la salud de todos los peruanos. Se proyecta que para el 2021 se mantenga esta cifra preocupante.

El gran factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel son los Rayos Ultravioletas (UV). El 80% de casos son a causa de la sobreexposición acumulativa a los rayos ultravioletas sin protección. Solo en el 2020, se registró cerca de 1,000 nuevos casos de melanoma, el tipo de cáncer de piel más agresivo y mortal que genera la muerte de 378 peruanos, según el último informe realizado por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC).

Por este motivo, se recomienda a la población en general evitar la exposición al sol, especialmente entre las 10 a. m. y las 3 p. m.; dentro o fuera de casa, aplicarse bloqueador solar con un factor no menor a 30 SPF cada 2 horas; usar lentes con protección UV ante cualquier tipo de exposición solar, dado que los ojos podrían sufrir severos daños como quemaduras en las córneas, cáncer a los párpados y cataratas en el caso de los adultos mayores. Además, de usar prendas de vestir protectoras como sombrillas, sombreros, ropa holgada, consumir alimentos frutas, verduras y bebidas y sobre todo estar siempre alerta ante cualquier cambio o aparición de un lunar sospechoso.