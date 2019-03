La Miomectomía: la mejor opción para extirpar los fibromas sin afectar el útero

El 40 % de las mujeres en el mundo tiene miomas uterinos. En Perú, alrededor de 4 millones de mujeres entre 20 y 49 años sufren de este problema. De ellas, 600 mil mujeres no conocen de la existencia de estos tumores benignos en su cuerpo.

En cuanto al tratamiento, la histerectomía es la opción más empleada en los centros de salud convencionales, sin embargo en Perú el Dr. Eduardo Sánchez, Ginecólogo de profesión, más conocido como el Doctor Abrazo, ofrece a las mujeres la posibilidad de curarse sin extirparles sus úteros. Esta nueva corriente de la medicina, apunta no solo a curar el mal, sino a robustecer el alma.

“Acá no vienen a curarse,nosotros buscamos su sanación, el cuerpo es el que cura pero para eso, la mente tiene que estar bien , mente sana , cuerpo sano” afirma el especialista.

El Doctor Eduardo Alfredo Sánchez Cavero, Director del Centro del Mioma comenta que ya van más de 100 pacientes que han sido operadas exitosamente y todas han conservado su útero, mejorando así su felicidad y belleza, objetivo primordial de este centro especialista que combate los miomas a través de esta nueva solución científica en el país.

Los miomas uterinos, son el tipo más común de tumor benigno en las mujeres en edad reproductiva y en muchos casos pueden causarles infertilidad. Este problema, afecta con más frecuencia a mujeres que padecen de obesidad, sufren hipertensión y pueden ocasionarse por origen hormonal o por predisposición genética.

El Doctor Sánchez, es el único médico peruano a nivel mundial en extirpar miomas uterinos de más de 5 kilos. Esta semana, realizó una miomectomía atraumática extirpando un mioma gigante de casi 8 kilos a una mujer de nacionalidad boliviana que por más de 7 años sufrió con este mal, que no solo le había afectado su salud física sino también psicológica.

Hoy Isabel Quiroz está feliz… “ Feliz, porque ya no tengo esa carga, que me impedía vivir mi vida normalmente , no me podía vestir tranquilamente sin tener que pensar que tenia que taparme, que la gente pensaba que estaba embarazada y cosas así que me hacían sentir muy incomoda”

Así que para evitar sufrir de este problema, los especialistas recomiendan realizarse un chequeo ginecológico una vez al año, porque mientras más temprano se detecte el problema la solución será menos traumática.

