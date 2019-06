La canción más larga de la historia del rock: “In a gadda da vida” de Iron Butterfly

Era el año 1968 y las canciones que se transmitían en las radios de la época ya tenían una duración aproximada de 3 minutos, un estándar adoptado de la duración de los antiguos discos de 78 R.P.M., los cuales en su versión de 10 pulgadas sólo duraban unos 3 minutos por cara; pero eso cambiaría para siempre, pues, en ese mismo año, el grupo de rock psicodélico IRON BUTTERFLY lanzó un tema que por su duración sería considerado en ese momento como la canción más larga de la historia del rock. Dicho tema se llamó “In A Gadda Da Vida” (1) IRON BUTTERFLY – IN A GADDA DA VIDA – 1968 (ORIGINAL FULL VERSION) CD SOUND & 3D VIDEO – YouTube.

El tema en cuestión tiene una duración de 17:05 minutos, y ocupa casi toda la cara del lado “B” de un disco de vinilo de larga duración de 33 1/3 R.P.M., y llaman la atención varios detalles como la cortedad de las líricas, los constantes y distintivos “riffs” de guitarra y bajo de Erick Brann y Lee Dorman, el órgano y la voz del vocalista y tecladista Doug Ingle, y los largos solos de guitarra y teclado alternados con un prolongado solo del baterista Ron Bushy, acaso el más extenso que se haya grabado antes. Debido a su duración, el tema fue acortado a menos de 3 minutos para su emisión por las estaciones de radio de la época. En algunos casos, el tema se acortó a la mitad, es decir, unos 8 minutos aproximadamente.

Cuenta la historia que el origen del nombre de la canción, fue debido a que Ron Bushy encontró a Doug Ingle ensayando dicho tema por lo cual le preguntó a este último cuál era su nombre. Aunque el título de la canción era “In The Garden Of Eden” (En El Jardín Del Edén), Ingle, que estaba bajo los efectos del alcohol, sólo alcanzó a balbucear el extraño nombre que el baterista anotó en un papel. Cuando se recuperó de su estado y leyó el nombre que quedó, se dio cuenta que ese título era justo lo que necesitaba. Y si no bastara, para el proceso de grabación final, el productor Jim Hilton no pudo llegar a tiempo debido a un atasco por el intenso tráfico. Mientras lo esperaban se les ocurrió la idea de hacer una sesión de prueba del tema, que el ingeniero de sonido Don Casale tuvo el acierto de grabar. Al reproducirlo se dieron cuenta que había quedado tan bien que decidieron que esa sería la versión definitiva que aparecería en el disco.

La oscuridad del tema “In A Gadda Da Vida”, establecería un punto en donde el rock psicodélico y el blues sentarían las bases para el nacimiento de un género que se conocería más tarde como “Heavy Metal”. De hecho, IRON BUTTERFLY es mencionado como uno los precursores de dicho estilo, además de grupos como STEPPENWOLF y BLUE CHEER entre otros.

(1) La canción se toca en la introducción de un episodio de la serie animada de comedia estadounidense llamada "Los Simpson". En este episodio titulado "Bart Sells His Soul" (Bart Vende Su Alma), Bart Simpson engaña al Reverendo Lovejoy para que toque la canción como si fuera un himno de alabanza, al entregarle una partitura titulada "In The Garden Of Eden" por "Iron Butterfly". Al darse cuenta Lovejoy, describe la canción como "un esquizofrénico rock and roll". La longitud y complejidad de la canción terminan haciendo colapsar a la anciana organista, quien, completamente exhausta, se desmaya al terminar de tocarla.

Por Marko Vega

