¡Kingston FURY libera el rendimiento DDR5!

Mayor rendimiento a partir de 4800MHz. Intel® XMP 3.0 Ready y Certificado. Certificada por los fabricantes de Mother Board líderes en el mundo.

Kingston FURY, la división de gaming de Kingston Technology Company, Inc., líder mundial en productos de memoria y soluciones tecnológicas, anunció el día de hoy el esperado lanzamiento de Kingston FURY™ Beast DDR5. Con incrementos de velocidad superiores, el doble de bancos de 16 a 32, Plug N Play a 4800MHz1 y el doble de longitud de ráfaga de 8 a 16, Kingston FURY Beast DDR5 será la solución ideal para jugadores y entusiastas que buscan el mayor rendimiento de sus plataformas de próxima generación.

Kingston FURY Beast DDR5 llega al mismo tiempo que el lanzamiento del chipset Intel® Z690 y los procesadores Intel® Core™ de 12ª generación (nombre en código «Alder Lake-S»). Esto marca la primera plataforma que utiliza el nuevo estándar de memoria, ofreciendo los avances de rendimiento e integridad de datos de DDR5 a un público global.

Este lanzamiento es la culminación de un trabajo de colaboración entre los líderes en la industria de memoria y diseñadores de chipsets para conseguir los avances que respaldarán las demandas de cómputo del futuro. DDR5 es la quinta generación de DDR SDRAM que ofrece importantes mejoras en el rendimiento y la integridad de los datos sobre la generación anterior DDR4.

Llevando la velocidad, la capacidad y la confiabilidad aún más lejos, Kingston FURY Beast DDR5 ofrece un arsenal de características como on-die ECC (ODECC) para una estabilidad mejorada a velocidades extremas, subcanales duales de 32 bits para una mayor eficiencia y circuito integrado de administración de energía (PMIC) en el módulo para proporcionar energía donde más se necesita. Ya sea en video juegos con las exigencias más extremas, transmisión en vivo en 4K+, cargando grandes animaciones o renderizando en 3D, Kingston FURY Beast DDR5 es el siguiente nivel que se requiere para lograr el máximo desempeño.

«Estamos muy emocionados con la llegada de nuestras memorias DDR5 bajo la marca Kingston FURY ideales para jugadores y entusiastas por igual», dijo Kristy Ernt, gerente de negocios de DRAM en Kingston Technology. “Con mucho orgullo, podemos decir que los usuarios podrán construir sus equipos con confianza sabiendo que Kingston FURY Beast DDR5 ha sido probado y aprobado por fabricantes líderes en el mundo2 como MSI®, ASUS®, ASRock® y Gigabyte™,.»

Además, Kingston FURY Beast DDR5 es Intel XMP 3.0-Ready y Certificada lo que significa que los usuarios pueden esperar una experiencia de overclock fácil, estable y garantizada. Además, las nuevas características permiten la creación de experiencias de juego únicas con dos perfiles personalizables para velocidades y tiempos.

Kingston FURY Beast DDR5 está disponible en módulos individuales de 16GB y kits de 2, a velocidades de 4800MHz y 5200MHz. Respaldadas por la garantía de por vida limitada y la legendaria fiabilidad de Kingston. Para obtener más información, visite kingston.com.

Kingston FURY Beast DDR5

Número de parte Capacidad

KF548C38BB-16 16GB 4800MHz Kingston FURY Beast DDR5 Módulo simple

KF548C38BBK2-32 32GB 4800MHz Kingston FURY Beast DDR5 Kit de 2

KF552C40BB-16 16GB 5200MHz Kingston FURY Beast DDR5 Módulo simple

KF552C40BBK2-32 32GB 5200MHz Kingston FURY Beast DDR5 Kit de 2

1 La memoria Kingston FURYTM Plug N Play se ejecutará en sistemas DDR5 hasta la velocidad permitida por el BIOS del sistema del fabricante. PnP no puede aumentar la velocidad de la memoria del sistema más rápido de lo permitido por el BIOS del fabricante. Los productos Kingston FURY Plug N Play DDR5 son compatibles con las especificaciones XMP 3.0, por lo que el overclocking también se puede lograr habilitando el perfil XMP incorporado.

2 Aparece en las listas de proveedores calificados (QVL) de los principales fabricantes de placas base del mundo.

Kingston FURY Beast DDR5 Características y especificaciones:

• Mayor rendimiento de velocidad de arranque: Con una velocidad de arranque agresiva a 4800MHz, DDR5 es un 50% más rápida que DDR4.

• Estabilidad mejorada para el overclocking: ¡ECC en la matriz (ODECC) ayuda a mantener la integridad de los datos para mantener el máximo rendimiento mientras supera los límites!

• Mayor eficiencia: Impulsado por el doble de bancos y longitud de ráfaga y dos subcanales independientes de 32 bits, el excepcional manejo de datos de DDR5 brilla con los últimos juegos, programas y aplicaciones exigentes.

• Intel® XMP 3.0-Ready and Certified: Tiempos, velocidad y voltaje pre-optimizados avanzados para el rendimiento de overclocking y guardar nuevos perfiles personalizables por el usuario utilizando un PMIC programable.

• Calificado por los principales fabricantes de Mother Board del mundo2: Probado y aprobado para que pueda construir y actualizar con confianza en su placa preferida.

• Disipador de calor de bajo perfil: el dispiador de calor de nuevo diseño combina un estilo audaz y una funcionalidad de enfriamiento extraordinaria.

• Capacidades:

o Módulo simple – 16GB

o Kits de 2 – 32GB

• Frecuencias: 4800MHz, 5200MHz

• Latencias: CL38, CL40

• Voltaje: 1.1V, 1.25V

• Temperatura de funcionamiento: 0 °C-85 °C

• Dimensiones: 133.35 mm x 34.9 mm x 6.62 mm

