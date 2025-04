Keiko Fujimori plantea un impulso a la titulación y asfaltado de vías

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que, en un eventual gobierno suyo, impulsará el proceso de titulación para beneficiar a millones de peruanos en el territorio nacional y permitirá también que los batallones de ingeniería del Ejército colaboren en el asfaltado de vías.

Durante una actividad en Lurín, manifestó que en su campaña mantendrá encuentros con los ciudadanos y vecinos de diversas localidades, para conocer sus principales necesidades, como el acceso a los servicios básicos y obras que son fundamentales.

“Lo que hemos dicho es que los programas como Cofopri tiene que ser modernizados y repotenciados, entregaremos los títulos de propiedad que millones de familias están esperando. Nos hemos comprometido a hacer las redes de agua y desagüe, las pistas como antes, cuando se utilizó a los batallones de ingeniería del Ejército para poder asfaltar de manera rápida y eficiente a los asentamientos humanos en la capital y en el país que están esperando la presencia del Estado”, manifestó.

La candidata de Fuerza Popular, también afirmó que su equipo técnico, en esta campaña de segunda vuelta electoral, se estará ampliando con diversos profesionales que trabajarán en mejorar las principales propuestas de gobierno.

“En esta segunda vuelta estamos ampliando el equipo y se hará una presentación con un equipo más sólido y convocante, habrá más personalidades de otras tiendas políticas”, recalcó.

De otro lado, confirmó que se reunirá con el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, para intercambiar ideas y hablar sobre las coincidencias y el compromiso de defender la democracia en el país.

Asimismo, la candidata presidencial aseguró que aún no ha conversado con su hermano Kenji Fujimori, pero manifestó que le ha agradecido su apoyo de manera “pública y privada” y saludó su segundo mensaje de apoyo en sus redes sociales.

De otro lado, calificó de “utópico” el planteamiento realizado por el excandidato presidencial Hernando de Soto, quien afirmó que buscará ser “un puente” entre ella y Pedro Castillo.

“El señor De Soto, en ocasiones anteriores, me ha apoyado y yo he agradecido ese respaldo. He escuchado ya por la noche su entrevista y me parece un poco utópico pensar que él quiera acercar dos propuestas que son claramente polos opuestos”, manifestó a la prensa.

Fuente: Agencia Andina