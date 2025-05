Karla tarazona pide celeridad al Poder Judicial

“No me creo periodista, menos partidaria de alguien o algún grupo político, solo soy una ciudadana que quiere informarse y realizar un voto a conciencia. Más aún cuando se trata de propuestas que van a ir en beneficio de las madres que por años estamos luchando porque los padres de nuestros hijos cumplan con su pensión alimenticia”.

Así de tajante fue Karla Tarazona, quien luego dio a conocer públicamente, una vez más, el problema que padece desde el 2012 porque el Poder Judicial no resuelve su juicio de alimentos con el padre de sus hijos Leonard León. Y es que, haciendo sus propias indagaciones, la Tarazona se contactó con la abogada Raquel Medina, quien está postulando al Congreso (en el partido de Victoria Nacional con el número 8), y precisamente tiene una interesante propuesta para los padres irresponsables.

“Estoy analizando los candidatos, y no tengo aún un postulante favorito, de lo que se trata, es que no solo es un tema de madres que no son escuchadas, sino también hay casos de hombres que viven con sus niños y que las mamás los abandonan”, precisó.

Comentó que su juicio de alimentos data desde el 2012 “y es lamentable lo tedioso el sistema, porque te piden un documento, estás yendo y viniendo al Poder Judicial, que te dicen un mes, dos meses, y el tiempo sigue avanzando, incluso desde la pandemia yo sola afronté la manutención de mis hijos. No entiendo por qué no hay celeridad en este tipo de situaciones si estamos hablando del alimento, los niños comen todos los días y no pueden esperar”.

“A mí me dijeron en mi cara, me da gusto que ganes más que yo y puedas darles a mis hijos. No podemos seguir soportando esas situaciones machistas, yo bien podría, si me quieren bajar la pensión, decirle anda tú con ese dinero si puedes mantener a dos niños”, sentenció.

Y es que la propuesta de la candidata Raquel Medina, es clara y precisa. Modificar la Ley de Creación del Registro de Deudores de alimentarios morosos, para que todo mal progenitor no pase a este registro, recién al tercer mes, sino al mes de no haber cumplido con la pensión, que sea efectiva. Y es que, según últimas estadísticas, más del 90 por ciento de personas que solicitan la pensión de alimentos, son mujeres pues son en mayoría las madres que ven por el sustento de sus hijos.

En ese sentido, Karla Tarazona, aplaudió la propuesta de Raquel Medina y pidió al Poder Judicial, una mayor celeridad en los juicios de alimentos, pues hay casos que tienen más de diez años sin que se hayan resuelto, y espera que el suyo no le pase lo mismo.