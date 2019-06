Juanelos y su divertida canción para prevenir el cáncer de próstata

Fieles a su estilo, la agrupación criolla “Los Juanelos”, conformado por Christian Ysla, Alejandro Villagomez y José Roberto Terry, compusieron una divertida canción que invita a los varones a dejar de lado la vergüenza y a realizarse chequeos preventivos para prevenir el cáncer de próstata, tipo de cáncer que cada vez más afecta a los varones.

“No sé porque me han traído, yo estoy recontra sanazo y ningún doctor me va a tocar” es parte de la letra de la original canción que fue difundida en las redes sociales de la Liga Contra el Cáncer por el Día Mundial de Prevención de Cáncer de Próstata.

“Tío no sea necio el cáncer llega sin avisar, este es una prueba sencilla evite la pesadilla que lo pueden salvar. Cómo se llama este examen, el del tacto rectal, a qué edad me lo hago… a partir de los 40. Esto no va doler ni siquiera un poquito. ¿Qué pasará con mi hombría? no diga tonterías. El cáncer de próstata se puede prevenir, por eso tu despistaje con valentía debes asumir”.

“Los Juanelos” no fueron los únicos que se unieron a esta original campaña de prevención “LA OTRA PARTE DEL CHISTE” de la Liga Contra el Cáncer, también lo hicieron los principales humoristas peruanos como Melcochita, Carlos Álvarez, Manolo Rojas, entre otros, quienes, a través de sus mejores chistes alusivos al tacto rectal, buscan llamar la atención de los varones, rompiendo tabúes sobre esta prueba y dan a conocer la importancia de prevenir esta enfermedad con un chequeo a tiempo.

De esta manera, por el Día Mundial de Prevención de Cáncer de Próstata, la Liga Contra el Cáncer, viene realizando una campaña de despistajes, para varones de 40 años en adelante, que incluye una consulta Urológica y la prueba de antígeno prostático específico (PSA) por una donación de S/. 55.00. Estas donaciones contribuirán a que la institución continúe realizando despistajes gratuitos de cáncer de próstata en zonas menos favorecidas.

Los varones interesados en agendar sus chequeos preventivos podrán ingresar a la página web www.laotrapartedelchiste.com o visitar cualquiera de los centros de prevención de la institución ubicados en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746), Surquillo (Av. Angamos 2514) y Lima (Av. Nicolás de Piérola 727).

