Política

Jefe del Estado rechaza imputaciones de programa dominical
Política

Jefe del Estado rechaza imputaciones de programa dominical

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, rechazó la información difundida esta noche por un programa periodístico, donde se afirma que habría recibido 30 mil soles por el nombramiento de un alto funcionario.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario recalcó que es necesario realizar una investigación, con el propósito de aclarar esta denuncia.

“Rechazo tajantemente las imputaciones falsas que emite el programa Panorama señalando que habría recibido una recompensa de 30 mil soles. En honor a la verdad periodística, exijo una seria investigación que aclare esta falsedad”, indicó.

En otro tuit, el jefe de Estado hizo énfasis en que no se puede permitir que se difundan noticias falsas, con el único objetivo de engañar a la población peruana.

“Ejerciendo mi derecho como ciudadano y como presidente de la República, procederé a denunciar a la señalada producción periodística que difunde noticias falsas cuyo único fin es de engañar y manipular a la ciudadanía”, manifestó el jefe de Estado.

Esta noche, dicho programa periodístico, emitió declaraciones que habría dado Bruno Pacheco a la Fiscalía, donde afirma que Castillo habría recibido 30 mil soles por el nombramiento de un alto funcionario.

Fuente: Agencia Andina

