Investigarán denuncias constitucionales contra autoridades

La Comisión Permanente del Congreso aprobó esta tarde otorgar un plazo de quince días útiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue las denuncias constitucionales presentadas contra el ex juez constitucional Oscar Urviola; a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y al actual ministro del Interior, Carlos Basombrío, por la comisión de presuntos delitos penales.

Al ex presidente del Tribunal Çonstitucional, Óscar Urviola Hani, se le denuncia por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, de falsificación de documentos y de falsedad genérica.Allí, el pronunciamiento de la Comisión Permanente fue unánime: 14 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Al ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, se le investigará por la presunta comisión de los delitos contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica y falsedad genérica, tipificados en los artìculos 428 y 438, respectivamente, del Código Penal. Aquí el veredicto de la Comisión Permanente fue así: 11 votos a favor y tres en contra y ninguna abstención.

Antes, se produjo un debate en el que Gino Costa y Vicente Zeballos, ambos de la bancada de Peruanos por el Kambio, se pronunciaron en contra que la subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue al ministro Basombrío porque el pase a retiro de 39 generales de la Policía Nacional del Perú -que se dispuso entre agosto y setiembre del 2016- fue legal en virtud que se aplicó lo que disponía en ese momento el decreto legislativo 1242 que luego fue derogado -en parte- por el Parlamento.

Marco Miyashiro (FP), Lourdes Alcorta (FP), Mauricio Mulder (CPA) indicaron que lo que corresponde a la Comisión Permanente es verificar si la denuncia constitucional se ajusta a los requisitos de procedibilidad y no respecto al tema de fondo mientras que Marisa Glave (NP) se preguntó si cuando se dispuso el pase a retiro de estos oficiales superiores de la PNP se cumplió o no con la normatividad legal.

Luego, la Comisión Permanente aprobó con 14 votos a favor, dos en contra y ninguna abstención que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue si los jueces del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinoza-Saldaña, incurrieron en el presunto delito de prevaricato porque habrían alterado el voto del magistrado Juan Vergara Gotelli para que los sucesos en El Frontón sean considerados como delito de lesa humanidad.

Antes de esta votación, Marisa Glave (NP) dijo que el informe de calificación aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no cumple con los requisitos que establece el reglamento del Congreso mientras que Mauricio Mulder (CPA), Jorge del Castillo (CPA), Lourdes Alcorta (FP) y Cecilia Chacón (FP) se pronunciaron a favor de iniciar una investigación respecto a la conducta de estos magistrados constitucionales.

La Comisión Permanente archivó ocho denuncias constitucionales que fueron declaradas improcedentes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el ex presidente Ollanta Humala y el ex ministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe; el congresista Carlos Bruce; la ahora ex ministra de Educación, Marilú Martens; contra el ministro del Interior, Carlos Basombrío y el inspector de la Policía Nacional del Perú, Richard Zubieta; el congresista Carlos Dominguez (FP); el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez y los vocales supremos César San Martín, Víctor Prado, Jorge Salas, Elvia Barrios y Hugo Príncipe Trujillo.

