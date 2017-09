Investigar a Keiko Fujimori bajo ley de crimen organizado es desproporcionado

Dice Héctor Becerril, quien afirma que investigación no les preocupa

El congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril consideró desproporcionado que la Fiscalía haya dispuesto investigar a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito Villanella, bajo la ley del crimen organizado.

“Está totalmente fuera de toda lógica investigar a Keiko Sofía bajo la ley del crimen organizado, eso es desproporcionado. Si la Fiscalía actuara con la misma rigidez, Alejandro Toledo ya estaría extraditado”, declaró a la Agencia Andina.

A juicio del legislador, se hace “cargamontón” a Fujimori Higuchi desde hace 18 años con investigaciones; sin embargo, a la fecha no le han encontrado nada y, según aseguró, no lo harán porque no hay nada ilegal.

“Quieren dañar la imagen de Keiko, la quieren destruir; pero así se junten todos no lo van a poder hacer. Ella jamás se ha corrido de una investigación, y no nos preocupa”, manifestó el parlamentario fujimorista.

Para Becerril, el tema de los aportes de la Sociedad LVF Liberty Institute a Fuerza Popular, en el marco del cual se dispuso una investigación bajo la ley de crimen organizado, constituye un “refrito”.

“Ese tema se ha aclarado hasta el cansancio, como no tienen nada de qué acusar a Keiko Fujimori le dan vueltas al tema. Eso está explicado y zanjado con la rendición de cuentas que hizo el partido”, comentó el legislador.

La Sociedad LVF Liberty Institute, de Estados Unidos, habría transferido a Fuerza Popular 65,000 dólares en el 2015.

Al respecto, el fiscal José Pérez solicitó, vía cooperación judicial internacional, recabar información sobre dicha organización.

(Fuente: Andina)

