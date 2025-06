Inventora gana premio por crear filtro a base de conchas y langostinos para purificar agua

En el 2013 la científica Silvia Ponce Álvarez también fue ganadora del Premio LÓreal Mujeres en la Ciencia. La doctora en Química, Silvia Ponce Álvarez, creó un filtro a base de conchas de abanico y langostinos que serviría para limpiar y descontaminar los metales pesados del agua utilizada en las piscigranjas de truchas.

De pequeña, a la científica Silvia Ponce Álvarez no le gustaban las muñecas, prefería entretenerse con su microscopio y un juego de química que su papá le regaló. Cada día iba creciendo su interés por las ciencias, estudió mucho hasta convertirse en una reconocida investigadora. Este año, junto al equipo que lidera, ganó tres premios en el XX Concurso Nacional de Invenciones 2021 de Indecopi.

El invento premiado consiste en un filtro creado a base de conchas de abanico y langostinos que serviría para limpiar y descontaminar los metales pesados del agua utilizada en las piscigranjas de truchas. En diálogo con la Agencia Andina, Silvia Ponce Álvarez, del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, explica que con su invento se obtendría peces más saludables y aptos para el consumo humano.

“La concha de abanico lo molemos hasta lograr un determinado tamaño de partícula, que es el más adecuado para tener un mejor absorbente. Mientras que de la cabeza del langostino extraemos la quitina, que es un removedor de descontaminantes; y unimos ambas cosas0”, explica la investigadora peruana Silvia Ponce Álvarez.

Las pruebas del proyecto, que empezó en el 2018 – y que por la pandemia tuvo que extenderse-, se han realizado en los laboratorios de la Universidad de Lima y en piscigranjas de Huancayo con buenos resultados. El invento ha demostrado que este filtro tiene bastante capacidad de absorción de metales pesados como arsénico, cobre, plomo y zinc.

“Ellos (los piscicultores) no tienen un sistema de tratamiento de las aguas, simplemente las desvían; hacen un tratamiento primario y luego pasan a las pozas de truchas. La otra opción es comprar tecnología y eso es caro”, detalla Ponce.

¿Cómo funciona el filtro de purificación de agua?

La científica peruana explica que este es un sistema simple que se puede adaptar fácilmente en las piscigranjas del país.

“Son como pequeños cilindros (pellets) que serán usados como filtros para limpiar el agua utilizada en las piscigranjas. Se colocaría en la bocatoma -así como los filtros que se ponen en los caños- antes de que llegue a donde están las truchas. Pasaría el agua por los pellets y así quedaría limpia”, detalla.

En el mercado existen los pellets de carbón activado pero son importados y costosos. La tecnología que piensan implementar en nuestro país es 100% nacional y con un costo muy accesible al piscicultor.

La siguiente etapa del proyecto es la implementación y escalamiento. Para ello, la científica hace un llamado a las empresas interesadas en apostar por este tipo de tecnología.

Invento premiado por Indecopi

La doctora en Química por la Universidad Autónoma de Madrid comenta emocionada que este año ganó tres premios otorgados por Indecopi en el XX Concurso Nacional de Invenciones 2021: premio general, premio a la inventora peruana y premio patente verde.

Precisamente este último reconocimiento fue porque los investigadores trataron de hacer todo el proyecto de la manera más ecológica posible. Por ejemplo, para la obtención de la quitina -que normalmente se hace con ácidos contaminantes-, ellos utilizaron otros insumos y un método “más verde” obteniendo como resultado una quitina mucho mejor que la comercial.

El premio a la inventora peruana también lo recibe con mucho agradecimiento, y es consciente que muchas veces para las mujeres resulta más complicado obtener este tipo de reconocimiento, porque no solo se enfocan en el trabajo sino también en temas familiares, y a pesar de eso sí pueden.

No es la primera vez que esta mujer de ciencias es reconocida por su trabajo. En el 2013, Silvia Ponce fue ganadora del Premio LÓreal Mujeres en la Ciencia y, por eso, envía este mensaje para todas las niñas, adolescentes y jóvenes que piensan seguir estas carreras también llamadas STEM:

“Necesitamos más mujeres en ciencia, las científicas son muy pocas. Para lograrlo se tiene que trabajar desde muy pequeños, porque los niños son investigadores natos. En mi caso, mi papá es el ‘culpable’ de que a mí me gustara la ciencia porque él siempre estimulaba mi curiosidad comprándome libros, me hacía escuchar programas de ciencias y también me compraba juegos de química, que eran mis favoritos. Lo importante es que los padres estimulen a sus hijos en lo que les gusta, para que sean felices y lo hagan bien”, comenta la científica.

El equipo para este proyecto está liderado por la doctora en Química Silvia Ponce, las estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima, Catherine Alva Urcia, Ross Mery Contreras Castañeda y los profesores Abel Gutarra Espinoza y Javier Quino Favero.

En el XX Concurso Nacional de Invenciones 2021 de Indecopi se premiaron cinco categorías: Premio a la Patente Verde (US$ 1500), Premio Tomás Unger (industria automotriz) (US$ 1000), Premio a la Inventora Peruana (US$ 1 000), Premio a la Patente Frente a la COVID-19 (US$ 1500) y el Premio General del concurso (US$ 3500).

En esta edición del premio se recibió la postulación de 67 inventos con solicitud de patente en trámite provenientes de Amazonas (1), Áncash (1), Arequipa (5), Callao (2), Cusco (7), Huánuco (5), Junín (3), Lambayeque (1), Lima (36), Puno (1), Tacna (1) y Ucayali (4).

A lo largo de sus 20 ediciones, el Concurso Nacional de Invenciones ha recibido más de 3400 postulaciones de inventos provenientes de casi todas las regiones del Perú.

Fuente: Agencia Andina.Por María Fernández