Inventor peruano es reconocido por el MIT gracias a sistema de refrigeración ecológico

Su prototipo funcional ya ha sido implementado en Trujillo, Lima y Cusco.

Por: Ítalo Vergara

Con el objetivo de democratizar el acceso a la conservación de alimentos frescos en el Perú, Jorge Luis Siesquén Deza, un diseñador de 28 años graduado de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUCP, emprendió un proyecto llamado Pukhi, un sistema de refrigeración por evaporación para mantener frescos los alimentos perecibles. Por su iniciativa, el joven peruano fue seleccionado como uno de los 35 ganadores de Innovadores menores de 35 años en Latinoamérica 2022 del MIT Technology Review en español.

Esta revista, perteneciente al prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), destacó el potencial del sistema diseñado por Jorge Luis Siesquén, el cual se inspira en técnicas ‘ancestrales’ de refrigeración. «El enfriamiento por evaporación es una tecnología simple, un conocimiento ancestral que no lo hemos creado nosotros, sino que lo hemos adaptado; hemos tomado este conocimiento ancestral de otras culturas, como la egipcia o la andina, que usaban componentes básicos para un similar fin», indica el diseñador.

Pukhi funciona a través de tres simples materiales: cerámica, arena y agua. Básicamente, se colocan dos recipientes de agua, uno más pequeño que otro, y la arena evapora el agua. «Primero, lo que hacemos es colocar en el recipiente más grande la arena y luego se pone arena alrededor del recipiente más pequeño. Se coloca el agua en este último recipiente y se espera a que se evapore», explica.

Debido a que la arcilla es porosa, permite que el recipiente más pequeño baje la temperatura entre 5° a 11° grados por debajo de la temperatura del ambiente del lugar, extendiendo así la vida de frutas y verduras por, al menos, dos semanas.

Solución que nació durante la pandemia

Para el primer trimestre de 2020, solo un 58.2% de hogares peruanos tenía una refrigeradora, más de tres millones de hogares, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). «Es un indicador que se mantiene desde hace 20 años. El covid-19 lo único que hizo fue visibilizar la problemática», afirma Siesquén.

Por esta situación, miles de peruanos se vieron profundamente afectados durante la aplicación de medidas restrictivas en la época más dura de la pandemia. «Si recordamos, hace dos años, el Estado implementó diversas restricciones, pero los contagios seguían subiendo exponencialmente. Habían diversos factores, pero uno de los factores más críticos era que no podían tener refrigeradoras, y esto hacía que las familias salgan todos los días al mercado a comprar alimentos».

Luego de cuatro prototipos diferentes, y con financiamiento propio, la pareja de hermanos Claudia y Jorge Siesquén pudo terminar el diseño final. Según comentan, Pukhi ha sido implementado en Trujillo, Lima y Cusco, y lo usan diferentes tipos de usuarios: desde familias que no tienen refrigerador, personas que quieren adoptar prácticas más ecológicas, hasta ollas comunes.

Cabe resaltar que este sistema es low tech, pues busca resolver una problemática con materiales simples y sostenibles. En general, cualquier persona puede replicar el sistema; y si bien será comercializado, los hermanos buscan que sea una tecnología accesible para personas de escasos recursos.

«Agradecer a Dios, a mi hermana, a la organización, a la organización, al MIT, a Oppino perú, por el reconocimiento que ayuda a visibilizar esta problemática», señala Jorge Luis Siesquén. «A veces estamos tan acostumbrados a tener alimentos frescos en casa que lo damos por sentado, pero el 50% de familias en nuestro país no tienen este privilegio, ya sea porque no puede pagar por uno o porque no tiene electricidad. Finalmente, el comer fresco termina siendo un privilegio», concluye Siesquén, aunque espera que su emprendimiento pueda revertir esta complicada situación.

Fuente: Agencia Andina