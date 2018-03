Innovación y capacitación para el sector textil de Trujillo

El proyecto FIDECOM PATTEM del Ministerio de la Producción está directamente relacionado con el desarrollo económico y financiero de las empresas en este caso de las pequeñas y microempresas textiles de la provincia de Trujillo.

Las empresas del sector textil no tienen por un lado conocimientos básicos para aprovechar los recursos de mercado financiero así mismo el tamaño de las mismas no les permite disponer de recursos y garantías propias para los proyectos financieros y de igual manera su mercado se ve reducido por el nivel de producción que generan e incluso con capital de trabajo que no les permite mejorar su tecnología.

Luego de meses de capacitación las empresas han podido tener logros como: Incrementar la innovación en los procesos productivos empresariales y facilitar la absorción y adaptación de tecnologías para las empresas.

El Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (Innóvate Perú) del Ministerio de la Producción fue creado el 24 de julio de 2014 mediante Decreto Supremo N° 003-2014-PRODUCE, como Unidad Ejecutora del Ministerio de la Producción, con autonomía económica, administrativa, financiera y técnica.

El programa busca incrementar la productividad empresarial a través del fortalecimiento de los actores del ecosistema de la innovación (empresas, emprendedores y entidades de soporte) y facilitar la interrelación entre ellos.

La finalidad es la de fortalecer el desarrollo productivo de la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), a través de la mejora de las condiciones de acceso al financiamiento y el incremento de sus niveles de productividad.

Los recursos administrados por Innóvate Perú se adjudican a través de concursos de alcance nacional, para el cofinanciamiento no reembolsable de proyectos de I+D+i, en todos los sectores de la actividad productiva.

Para alcanzar dicha finalidad, el Fondo MIPYME contempla mecanismos financieros y no financieros.

Me gusta: Me gusta Cargando...