Ingrid Aranda, la karateca que se sacrifica por alcanzar su sueño olímpico

La deportista de 29 años entrena sin cesar en la Videna para pelear por los puntos que la clasifiquen a Tokio 2020.

Comenzó a dar sus primeros pasos en el Karate, hace más de 15 años, en su amado Iquitos. El tiempo pasó y ella se enamoró tanto de la disciplina que no la abandonó ni cuando se mudó a Lima y el tráfico de la capital le aturdía. Para Ingrid Aranda fue difícil pasar más de tres horas en una combi para llegar al lugar de sus entrenamientos; sin embargo, la deportista no se detuvo, hasta alcanzar sus sueños.

“Yo vivo en Carabayllo, me levantaba a las 4:00 a.m. y pasaba mucho tiempo en el transporte público, pero más podían mis ansias por llegar a entrenar. Comencé a entender que, si uno quiere tener una medalla de oro o convertirse en el mejor, tiene que sacrificar muchas cosas, al final viene la recompensa”, asegura la medallista de bronce en Lima 2019.

Agrega, con esa ambición que la empuja a cumplir sus sueños, que apunta a convertirse en la mejor de su especialidad y clasificar a sus primeros juegos olímpicos. Para ello, optimiza su rendimiento en el Polideportivo 2 de la Villa Deportiva Nacional (Videna), recinto que es administrado por el Proyecto Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

“Gracias a Legado, entrenar en Videna resulta más fácil, porque acá tenemos todo y así es más fácil soñar con la clasificación a Tokio 2020. La pandemia no nos puede parar. Yo no puedo bajar los brazos y en casa no tenemos los implementos necesarios para prepararnos adecuadamente”, resalta.

El Polideportivo 2, que fue remodelado para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, alberga al karate y a otras disciplinas como el judo, lucha, entre otros. En el 2020 fue, además, sede del Mundial Sub17 de pesas y del Sudamericano de Bádminton. Esta instalación especializada ofrece a los deportistas, practicidad y seguridad, evitándoles riesgos de accidentes y lesiones.

Paso siguiente

Mientras reparte su tiempo entre los entrenamientos y las clases virtuales de Arte y Diseño Gráfico Empresarial, la karateka se mentaliza en retornar con pie derecho a las competencias oficiales en el extranjero, después de un año de para, por la propagación del coronavirus a nivel mundial.

En la última semana de abril, Ingrid Aranda viajará a Portugal, con el objetivo de participar en una Premier League. La exponente nacional pondrá a prueba su experiencia internacional, tal y como sucedió en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

“Hay un antes y después de Lima 2019. Nadie sabía nada de los deportes individuales, luego el país se enteró que existían buenos deportistas. Hemos inspirado a niños y jóvenes. Emociona, porque ahora nuestra gente está atenta a nuestras competencias en el extranjero”, asevera.