Informe de junta médica no significa que Fujimori ingrese a un penal

Dice su abogado, César Nakasaki

El informe de la junta médica del Instituto de Medicina Legal, que concluye que Alberto Fujimori se encuentra estable y puede recibir tratamiento ambulatorio, no significa que automáticamente el exmandatario debe regresar a un penal, dijo su abogado, César Nakasaki.

Según explicó, dicho informe no contradice lo que determinó la junta formada por el Instituto Nacional Penintenciario (INPE) en 2017, la cual estimó que la patología de Fujimori (fibrilación auricular) no podía ser tratada en un penal.

Nakasaki argumentó que el informe sostiene que el expresidente sí tiene una enfermedad y puede ser tratado de manera ambulatoria, y corresponde ahora al INPE responder.

“Es el único que puede responder y ya ha dicho que no puede (recibir tratamiento en cárcel). Debe responder si mantiene su decisión o la va a cambiar”, indicó en canal N.

Sostuvo, además, que en tanto la sala judicial no resuelva el pedido de la defensa de Fujimori contra la nulidad del indulto, este no debería retornar a prisión.

“¿Cuándo se debe decidir si ingresa o no al penal? Cuando se defina si el indulto tiene valor o no, mientras eso no se defina no debería ingresar”, subrayó.

Para Nakasaki, Fujimori no ingresó a la clínica para no salir, pero la demora de su permanencia en dicho recinto médico fue porque varias veces se intentó hacerle exámenes y no los soportaba, y posteriormente se determinó que tenía dos arterias sumamente obstruidas.

Insistió, en ese sentido, que la enfermedad del exmandatario es real.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...