Ilumina tu piel con aromas de otoño

El otoño es quizás uno de los períodos del año más ricos en aromas. No solo porque la intensidad de calor baja y, gracias a las olas de frescura, podemos percibir su perfume característico, sino que, además, es en esta estación que la naturaleza parece despertar con todos sus matices para regalarnos un cambio de estación que es una maravilla para el olfato.

Buscando esa naturalidad propia de la estación, hay algunas fragancias de inspiración natural que se imponen como aromas ideales para seducir nuestros sentidos. Por ello, la reconocida marca Bath and Body Works, lanza para este otoño la línea de productos “In the Stars”, basada en una mezcla de Ámbar Radiante, Cálido Sándalo, y Especiada Madera de Agar Blanco.

Los especialistas en el cuidado corporal de Bath and Body Works nos informan sobre las cualidades de las esencias que contienen la colección In the Stars

Ámbar Radiante: El aroma de ámbar puede serte útil para potenciar la sensación de paz, relajación, bienestar, incluso para fomentarte la inspiración y la creatividad. Su aroma dura más tiempo en tu piel.

Tangelo Azucarado: Es un fruto cítrico híbrido entre tangerina y pomelo. Su olor se caracteriza por ser fresco, natural y muy puro, su pirámide olfativa está compuesta en su mayoría por notas cítricas, acompañadas de otras notas que contrastan su delicioso aroma.

Madera de Agar Blanco: Es la madera aromática más rara y apreciada, su fragancia es cautivadora y afrodisíaca lo que le confiere un aura irresistible a cualquier persona que lo use. Se extrae de la resina producida por los árboles

Sándalo: Su aroma estimula la claridad mental. Gracias a ello es muy utilizado para meditar, rezar y en ritos espirituales. Se trata de un afrodisiaco natural ya que aumenta la libido y la energía.

