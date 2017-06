Huancavelica: destacan labor de agentes comunitarios en lucha contra la anemia

Patricia García se reunió con voluntarios de la región.

Durante su visita a Huancavelica, la ministra de Salud, Patricia García Funegra, felicitó la labor de los agentes comunitarios de dicha región por su dedicación en la promoción de la salud, especialmente por el trabajo que realizan en la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica infantil. En el distrito de Izcuchaca, García Funegra, valoró el esfuerzo de los promotores por su trabajo voluntario.

“Tenemos el gran reto de lograr la disminución de la anemia y desnutrición en niños y niñas. Si no sabemos que existe el riesgo de la anemia y no consumen hierro, sus cerebros no van a funcionar como debieran. Entonces vamos a seguir mal”, dijo García.

La titular del Minsa pidió a los agentes comunitarios que sigan trabajando en el control prenatal, orientando a las gestantes a que vayan a las casas de espera, antes de sentir los dolores de parto, para que no tengan complicaciones; así como en la prevención de cáncer del cuello del útero, para lo cual serán capacitados en la utilización de pruebas especiales que se pueden realizar en casa.

Asimismo, los comprometió a promover una buena alimentación. “Tenemos que comer más saludable, muchas veces pensamos que más saludable es comprar lo que está envasado y a veces no leemos lo que dice en la etiqueta. Y ahí tenemos problemas. Juntos enseñaremos a la población cómo vivir mejor”, sostuvo.

Finalmente, destacó la participación de los varones como agentes comunitarios y los comprometió a trabajar en la promoción de la no violencia contra la mujer. “Los varones nos tienen que ayudar a enseñar que ser macho es respetar a la mujer, a su compañera de vida. La razón en la vida es ser feliz y saludable para nuestros hijos”, finalizó.

Me gusta: Me gusta Cargando...