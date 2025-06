Hernando Guerra García admite que hizo viaje familiar sin pedir licencia al Congreso

El congresista de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, reconoció hoy que viajó a una playa del norte del país sin pedir licencia al Parlamento.

En entrevista con RPP, explicó que había planificado con anterioridad realizar ese viaje con su familia, pensando que por estas fechas no habría sesiones de comisiones ni del pleno del Congreso.

«Lamentablemente he tenido que trabajar estos días», dijo el legislador.

Según refirió el también vocero de Fuerza Popular, no pudo manejar «este inconveniente» y por esa razón tuvo que hacer ambas cosas (viajar y participar virtualmente en una comisión).

Consultado respecto a si solicitó licencia a fin de poder viajar, el parlamentario admitió que no ha cumplido con ese requisito y que recién procederá a hacerlo.

«Los días que he ido de vacaciones me han puesto comisiones a las que he asistido, me han puesto trabajo en el momento en que quería descansar», agregó.

Guerra García sostuvo, además, que en adelante tendrá más cuidado en fijar los días en que le corresponde trabajar y en los que le toca descansar.

Durante la sesión de la Comisión de Producción realizada en la víspera, el referido parlamentario participaba de manera virtual y, en determinado momento, encendió la cámara de su teléfono celular, mostrándolo con lentes oscuros y sombrero, en un playa.

Reglamento

Según el artículo 18 del Reglamento del Congreso, la función del congresista es de tiempo completo.

Dicha actividad comprende los trabajos en las sesiones del pleno, de la Comisión Permanente y de las comisiones, así como en el grupo parlamentario y la atención a los ciudadanos y las organizaciones sociales, y cualquier otro trabajo parlamentario, eventualmente, algún cargo en la Mesa Directiva o en el Consejo Directivo.

Fuente: Agencia Andina